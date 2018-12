Sfida all'ultimo naufrago prima dell'Isola dei Famosi

Meno di un mese al debutto dell’Isola dei Famosi 2019 su Canale 5 con la conduzione di Alessia Marcuzzi. Il cast della 14esima edizione non è stato ancora svelato, ma tra i pochi nomi certi figurano l’ex Pooh Riccardo Fogli, l’attrice di soap opera Grecia Colmenares, l'ex inviato Alvin, l'ex Amici di Maria De Filippi Luca Vismara, l’attrice Demetra Hampton, la gieffina Marina la Rosa, il giornalista Paolo Brosio e il "fratello di" Jeremias Rodriguez (dopo la prima puntata del reality). In Honduras a cercare di sopravvivere con cocchi e paguri non vedremo Cristina D’Avena, Marina Suma e Dennis Fantina.

Il reality show partirà il 24 gennaio e la cadenza settimanale sarà il giovedì anziché il lunedì. Inoltre l’8 gennaio parte “Saranno Isolani”, il reality sul web sarà condotto da Filippo Nardi che premierà il vincitore con l’approdo a Cayo Cochinos tra i vip. La location sarà ancora una volta la Costa degli Etruschi in Toscana. I concorrenti sono 10 e non sono propriamente dei nip. Chiara Patriarca, 35 anni di Latina, vende frutta e verdura ed è sposata con un imprenditore. Si definisce chiacchierona e ruspante, ma ama gli abiti firmati. Eleonora Massara ha 45 anni, è nata a Borgomanero, in provincia di Novara ed è madre di tre figli. È molto attenta all’aspetto estetico. Ha vinto tantissimi concorsi di bellezza, ama moto e macchine da corsa. Si definisce rissosa e caparbia e ha all’attivo due partecipazioni televisive. Alice Fabbrica, 22 anni, è nata a Milano, è single, fa l’influencer e la studentessa. Vuole diventare conduttrice televisiva. Si definisce sincera, tosta e ambiziosa. Giorgia Venturini, 34 anni di Rimini, si occupa di comunicazione. Si definisce determinata ed egoista. Odia gli ipocriti e le falsità. Lucia Grieco, 25 anni, di Battipaglia, in provincia di Salerno, è un’addetta alle vendite, ma vorrebbe diventare attrice. Non è fidanzata, è esuberante e procace. È certa che i ragazzi di “Saranno Isolani” se la contenderanno. Come ha detto ai genitori “farò bordello”.

Passando agli uomini troviamo: Mario “Falco” Ferri, 31 anni, di Pescara. È single, adora il calcio ed è noto per le sue invasioni di campo in serie A e B. Ha una forte personalità ed è già stato concorrente dell’adventure reality “Flight 616”. Anche Giovanni “John” Vitale, 33 anni, di Napoli è convinto di piacere molto alle donne, ma è fidanzato e pure divorziato. Ha già partecipato ad alcune produzioni televisive. Salvatore Vigliucci, ovvero “Salvo The Best”, ha 59 anni, vive a Pioltello, vicino Milano, ma è nato a Caserta. È sposato ed è già nonno. Nei fine settimana, fa il ballerino di strada a Milano e ha partecipato a “Tu sì que vales”. Si definisce autentico nel bene e nel male. Yuri Rambaldi ha 25 anni, è nato a Vigevano, Pavia, ed è spogliarellista. single e il suo prototipo di donna è mora, tatuata e con il seno rifatto. Si definisce allegro e giocherellone. Ha partecipato a Ex On The Beach. Infine Mirko Pontesilli, 45 anni, di Roma. Lavora in un call center ma vorrebbe entrare a far parte del mondo dello spettacolo. E’ single, ma ha difficoltà a conquistare le donne. Si definisce spiritoso e socievole. Si vota sul sito o sull'appa Mediaset Play.