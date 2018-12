Lite sulle vacanze di Natale, così Mara Venier sbotta sui social

A Natale siamo tutti più buoni? Sì, a patto di non superare il limite. Mara Venier, reduce dai successi di "Domenica In", ha deciso di trascorrere le vacanze natalizie al caldo della Repubblica Dominicana dove possiede una casa. Poi è stata così ingenua da pubblicare una foto di un momento felice su Instagram: costume, pareo, cappellino da Babbo Natale e spiaggia bianchissima. In braccio il nipotino. E l'augurio di Buon Natale ai suoi follower. Tutti, comprese Alessia Marcuzzi e Elisabetta Gregoraci, hanno ricambiato. Ma un utente ha provato a rovinarle la festa: "Con la sua visibilità se fosse andata a Sant'Egidio a servire il pranzo ai poveri l'avremmo apprezzata di più".

Visualizza questo post su Instagram Buon Natale a tutti......❤️❤️❤️❤️❤️ #buonnatale #merychristmas #family #repubblicadominicana Un post condiviso da Mara Venier (@mara_venier) in data: Dic 25, 2018 at 8:01 PST

La Venier è andata su tutte le furie e ha replicato per le rime a suon di pa**e e rosicamento: "Mi scusi ma perché lei deve rompermi le palle anche il giorno di Natale? Ma possibile che ci sia sempre qualche rosicone a criticare tutto???? Io faccio la mia vita, lei faccia la sua!!!!". Dalla Repubblica Dominicana è tutto.