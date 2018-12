Ascolti in picchiata, a "La Vita in Diretta" spunta Elisa Isoardi

Stagione tormentata per "La Vita in diretta" di Tiberio Timperi e Francesca Fialdini. Dopo le indiscrezioni sui loro dissapori, confermate poche settimane fa dalla stessa Fialdini, occhi puntati sugli ascolti in costante calo. Il programma di RaiUno non solo perde ascolti contro la corazzata "Pomeriggio Cinque", ma non beneficia neppure dell’assenza della d’Urso visto che raccoglie una media di 1.700.000 telespettatori per il 14-15% di share.

Inoltre è tallonato da "Geo" che interessa una media di 1.800.000 telespettatori per il 13,4% di share. Ecco perché, secondo Dagospia, è in arrivo a “La Vita in diretta” in qualità di capo autore nientemeno che Casimiro Lieto, da sempre punto di riferimento per Elisa Isoardi a “La Prova del Cuoco”. Lieto sarebbe l’apripista per l’approdo della stessa Isoardi al contenitore pomeridiano di RaiUno la prossima stagione.