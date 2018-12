L’Isola dei Famosi potrebbe accogliere il vincitore del Grande Fratello Vip 3 Walter Nudo, mentre è sicura la partecipazione di Nicolò Ferrari.

Walter Nudo, l’attore italocanadese che ha conquistato sia il GFVip sia l’Isola dei Famosi, ha dichiarato a “Fanpage”: “Io inviato dell’Isola? Non confermo però potrebbe essere una bella avventura”. Stefano De Martino ha lasciato vacante il ruolo di inviato in Honduras e sostituirlo non sembra facile. Alvin, il miglior “arbitro” dell’Isola dei Famosi targata Alessia Marcuzzi, è passato al ruolo di naufrago e gli altri nomi, Kabir Bedi e Stefano Bettarini non convincono.

Intanto piano piano si scopre il cast: Riccardo Fogli, Grecia Colmenares, Marina Suma, Paolo Brosio, Taylor Mega, Jeremias Rodriguez, Luca Vismara, Jo Squillo e Nicolò Ferrari. È stato lo stesso ex corteggiatore di “UominieDonne” a dare l’indizio nelle “domande e risposte” di Instagram: "La prossima esperienza televisiva? A breve, brevissimo, manca meno di un mese, molto meno di un mese, ho un po’ di ansia perché sarà molto lunga e reggere l’isolamento e la convivenza con delle persone che non consoci non è cosa facile, ma ce la posso fare”. Probabilissimi l’ex gieffina Marina La Rosa, l’ex cantante di “Amici” Denis Fantina e l’attrice Demetra Hampton.