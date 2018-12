"Stavo con Woody Allen". L'ex amante minorenne confessa tutto

Christina Engelhardt racconta alla CNN di aver incontrato Allen nel 1976, quando lei aveva 16 anni e lui 41 nel famoso ritrovo di celebrità di New York, Elaine. Lei era un aspirante modella e studentessa del liceo del New Jersey all'epoca. Racconta di aver avuto il primo rapporto sessuale con il regista a 17 anni, l'età legale del consenso a New York.

"Non ho rancore nei suoi confronti, ha significato molto per me, non mi ha ferito o aiutato", ha dichiarato Engelhardt alla CNN. "Ero molto innamorata di lui", ha detto. "Ero una bambina dagli occhi luminosi, pensavo che fosse la cosa più bella del mondo". Engelhardt crede che la sua relazione appassionata con Allen abbia in parte ispirato l'acclamato film del 1979 "Manhattan", diretto da Allen. La trama del film parla di uno scrittore televisivo che inizia a frequentare una diciassettenne dopo che la moglie lo ha lasciato per un’altra donna. "È solo una supposizione la mia, per una questione di tempismo del film, ma non sto dicendo che sono l'unica, avrebbe potuto essersi ispirato a diverse persone".

Allen ha affrontato diverse accuse di molestie sessuali in passato tra cui la figlia adottiva, Dylan Farrow, 33 anni, che lo ha accusato di averla aggredita quando aveva sette anni. Allen ha costantemente negato le accuse e non è stato condannato in merito. Engelhardt dichiara di esser stata spinta a farsi avanti dai racconti di cattiva condotta sessuale e abusi di potere del regista da parte del movimento Me Too. Ma lei si distacca da questo movimento, racconta di aver solo sentito il bisogno di condividere la sua storia. "Non mi ritenevo una vittima, andai a New York, salii sull'autobus, guardavo quell'uomo che era magico, era brillante", ha detto.

Racconta anche di esser stata violentata quando era molto giovane e per questo si è sentita molto distante dalle persone della sua età perché non avrebbero capito il suo trauma. Con Allen pensava: "questo sarà un uomo che mi vedrà in modo diverso", ha detto. "Avevo 16-17 anni, ero indipendente, parlavo diverse lingue, leggevo poesie, studiavo filosofia, non potevo parlare di fisica quantistica con persone della mia età, sono attratta dalle cose mentali, esplorando letteratura. Come potevo stare con un adolescente? Ero stanco degli adolescenti, avevo fame di qualcuno con un cameratismo intellettuale, Woody era assolutamente affascinante”.

Una volta che l'attrice Mia Farrow è entrata nella vita di Allen, Engelhardt ha realizzato che la relazione non era ciò che lei pensava che fosse. Era delusa, dice, ma a lei piaceva troppo Farrow per nutrire rancore. La CNN ha contattato Farrow e i suoi rappresentanti per un commento, ma non ha ancora ricevuto una risposta. "Quando ha incontrato Mia, era così meravigliosa ai suoi occhi, ed era anche più adatta alla sua età, mi piacevano entrambi, mi piaceva così tanto", ha detto. "Questa era la sua vera relazione".