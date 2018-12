Franca Leosini e gli auguri che non ti aspetti

Mai banale e amante della verità, Franca Leosini stupisce con gli auguri di Natale. La giornalista dall’eloquio raffinato, dalla dialettica in prosa, ma dialettale all’occorrenza, ha postato un messaggio su Twitter: “Amici miei amatissimi, infinitamente grata, commossa, per il prezioso appoggio, sono per voi, che siete la mia forza, i miei auguri, che come sempre, vanno ben al di là delle faticose feste. Vi stringo tutti in un forte abbraccio, Franca”. Un post geniale nella sua semplicità. Nulla è lasciato alla pelosa convenzione degli auguri natalizi. Quella frase “vanno ben al di là delle feste” e quell’aggettivo “faticose” rendono unici e sentiti i suoi auguri. Perché il periodo natalizio per gli adulti è spesso faticoso, per chi ha famiglia certo, ma anche per chi ne è privo e accusa più che negli altri periodi dell’anno il peso della solitudine. E perché la serenità, la pace, la verità vanno oltre l’intermezzo natalizio.

Amici miei amatissimi, infinitamente grata, commossa, per il prezioso appoggio, sono per voi, che siete la mia forza, i miei auguri che, come sempre, vanno ben al di là delle faticose feste.

Vi stringo tutti in un forte tenerissimo abbraccio,

Franca pic.twitter.com/X95jw6Vf6H — Storie Maledette (@StorieMaledette) 21 dicembre 2018

Franca Leosini è tornata in tv con “Storie Maledette” facendo il più bel regalo di Natale possibile ai fratelli Castagna: ha spazzato via il venticello della calunnia che li insegue da 12 anni, dalla strage di Erba. Decisa e documentata contro il dannoso e infingardo revisionismo televisivo. Gli auguri di Franca Leosini sono buoni, non buonisti. E c’è chi ha ricambiato così: “Ave regina!”.