Elia e Jane si separano... per le feste

Jane Alexander ha trovato casa, ma niente feste natalizie con Elia Fongaro. I due, che si sono conosciuti nella Casa del Grande Fratello Vip, hanno resistito allo scetticismo generale e adesso si stanno frequentando, ma il primo Natale sarà da separati nonostante Jane abbia trovato una nuova abitazione dopo aver lasciato sua sponte quella condivisa con l'ex fidanzato Gianmarco.

L’attrice, che ha conquistato il pubblico per il suo essere controcorrente e non schiava di schemi e pregiudizi, è molto attiva su Instagram e poco fa ha rivelato di aver trovato casa a Roma: “Ho quasi finito di preparare buste e valigie, bevo un caffè seduta sul letto, guardo fuori e vedo il sole, e mi dico che andrà tutto bene. L'occhio si sveglia sempre un pochino incartapecorito (ha avuto una lesione alla cornea, nda), dovrei fare un controllo, ma va meglio, molto meglio, ed è già una bellissima cosa. Tra poco carico tutto in un grosso taxi e vado a prendere le chiavi di casa. Se tutto va bene, alle 12 circa le avrò in mano, e potrò cominciare a pensare a comprare i mobili. Per ora saremo un pochino hippie, not bad at all”.

Una vita nuova dove c’è spazio per Elia Fongaro, sempre più coinvolto da Jane. Hanno dato un’accelerata al rapporto, ma non faranno tutto e subito. Infatti, entrambi trascorreranno il Natale con le rispettive famiglie, come ha rivelato il modello veneto in un post social: “... mi sto vivendo questi giorni romani praticamente da turista godendomi e respirando il meglio di questa straordinaria città ... prima di gettarmi a capofitto sui nuovi progetti per l’anno prossimo... ricetta per i prossimi giorni: Famiglia, Caminetto, Cibo e Divano ... non vedo l’ora! Intanto mi vivo questi momenti assieme a Te prima di separarci ... e non dire che non sono solidale @jinnyminnypinny ... visto che anche il mio occhio sinistro mi sta abbandonando”.