Bianca Guaccero sconvolta da Raffaella Carrà

Su Rai 2 c'è una conduttrice che mette tutti d’accordo: Bianca Guaccero. Bella, versatile, calibrata e talentuosa. Ha raccolto il testimone di Caterina Balivo a "Detto Fatto" e con il pubblico è stato amore a prima vista. Ma ieri la conduttrice è scoppiata in lacrime. Di gioia. Per una telefonata speciale, quella del mostro sacro Raffaella Carrà che ha chiamato durante il programma e l’ha ricoperta di complimenti: “Bianca è come il Vesuvio, è una ragazza che sa fare tutto. Sei stupenda, complimenti. No, ma veramente lo dico sul serio. Se esistessero ancora i grandi show di una volta, lei sarebbe una primadonna fantastica. Lo dico di cuore".

La Guaccero è scoppiata a piangere e si è coperta il volto per la commozione. Ci ha pensato l’esperto di tendenze Giovanni Ciacci a mandare avanti al trasmissione: "Raffaella, Bianca è senza parole quindi ci penso io a farti le domande…".