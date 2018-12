Torna Beverly Hills 90210 con gli attori originali (tranne due)

Il telefilm icona degli anni '90 Beverly Hills 90210 sta per tornare con i suoi interpreti originali. Secondo Deadline, sito di indiscrezioni da Hollywood, Jennie Garth, Tori Spelling, Jason Priestley, Ian Ziering, Brian Austin Green e Gabrielle Carteris farebbero parte di un reboot del teen-drama con i protagonisti non più teenager. Assenti, dunque, Shannen Doherty (Brenda) che ha gravi problemi di salute e Luke Perry (Dylan), impegnato nella serie Riverdale.

Il progetto sarebbe stato già proposto a vari broadcaster e secondo il sito americano il nuovo Beverly Hills 90210 sarebbe un reboot "non tradizionale" - in effetti è difficile pensare che la serie possa essere ripartire dalla scuola superiore o dall'università... - scritto e diretto dagli stessi autori della serie So Notorious di Tori Spelling, Donna nella serie originale, che qualche giorno fa ha postato un video in cui scherza con l'ex collega Jennie Garth (Kelly).

Le avventure sentimentali di Kelly, Dylan, Donna, Steve, David e Andrea potrebbero dunque tornare sullo schermo per la gioia di tanti fan non più adolescenti come i suoi protagonisti. Grazie alla forza della nostalgia.