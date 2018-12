Anche Cattelan lascia X Factor: "Arrivo a nove poi mollo"

Anche il fortunato e glamour "X Factor" alla fine stanca: Alessandro Cattelan si prepara a lasciare il talent show che gli ha dato popolarità. E non è il solo. Nell'ultima puntata di "X Factor" Manuel Agnelli, apparso imborghesito da luci e paillettes, ha confermato l'addio (in un'intervista ha rivelato di sentire di aver esaurito il suo compito da professore e di aver rinunciato a molti soldi pur di non restare), Fedez è deciso a seguirlo perché vuole tornare a far musica e basta: la sua verve e originalità è imprigionata nei tatuaggi. Lodo Guenzi, sostituto di Asia Argento, non ha convinto apparendo un pesce fuor d'acqua. Mara Maionchi è in bilico, potrebbe rimanere anche se al momento non è stata confermata. E dulcis in fundo sarà addio anche per Alessandro Cattelan, il conduttore storico del talent show di SkyUno.

Il volto dell’emittente satellitare ha dichiarato a “Liberi Tutti”: “Arrivo a nove e poi mollo se non muoio di sonno, ma smetterò. L’ho iniziato che non avevo figli, è una fetta grossa della mia vita”. La buona notizia è che l'anno prossimo sarà ancora alla guida di “X Factor” e in questo modo la produzione Frementle-Sky potrà concentrarsi solo sulla ricerca dei nuovi giudici.