Dalla De Filippi fioccano le accuse e spunta pure lo stalker

Vivacissimo e farfallone il Trono Over di “UominieDonne”. Maria De Filippi ha invertito la rotta (e bene ha fatto) rispetto agli ultimi anni. Via la trasmissione monotematica su Gemma Galgani e Giorgio Manetti e dentro tanti arzilli cavalieri e sedotte e abbandonate dame.

Nello studio di via Tiburtina va in onda l’essere umano: il narciso, il coccolone, il bugiardo, il tombeur de femme, la bella del paese, la delusa dalla vita, l’introversa con corazza di tartaruga, l’estroversa esuberante anche troppo. E così Noel, ribattezzata dai social la “Belen dei poveri”, accusa Armando di stalkerizzarla e quello va su tutte le furie. La discussione è molto accesa, ma il cavaliere osserva a ragione: “Hai usato una parola bruttissima perché le donne stalkerizzate vanno tutelate. Ritira che sono uno stalker”, Noel non chiede scusa e si blinda dietro a: “Ma tu mi hai detto vaffa… Io non educo così mio figlio. E d’ora in poi 20 telefonate al giorno non le fare”. Il napoletano è molto preso e le chiede con un certo vigore: “Cosa vuoi che faccia?! Sono in ginocchio davanti a te, ma ti stai rincretinendo? Me ne devo andare? Rispondi sì o no”, ma la bella pescarese sorride evasiva: “Dipende” e Armando: “Chi usa la testa invece del cuore ha sempre la meglio, tu usi la testa e avrai sempre la meglio su di me. Fa quello che vuoi”. Ma Gianni Sperti rimbrotta la dama: “Gli hai dato dello stalker, la tua risposta doveva essere subito sì altrimenti vuol dire che non è vero”.

Dopo Gemma Galgani che rinfaccia a Rocco certi alti e bassi peggio del gabbiano Giorgio Manetti oggi fidanzato con un’altra, tocca a Sebastiano e Denise. Il siciliano, che ci ha provato pure con le donne del pubblico di Pomeriggio Cinque e Mattino Cinque, zompetta senza pudore da Denise a Roberta (dopo averne lasciate per strada due o tre ed essersi preso schiaffi e acqua in faccia). Maria De Filippi, sconcertata da tanta sfacciataggine, ha fatto notare alle dame non di “pilo virgine” (cit. Aida Nizar): “Allora se Denise levasse questi paletti tu non cercheresti Roberta” e quello: “No, penso proprio di no se trovassi quello che penso in lei”. La De Filippi vuole far capire alle belle addormentate l’antifona e ribadisce: “Perché dici se non ci fossero questi paletti…diciamo che lei li leva. Tu non cercheresti le altre giusto?”, “No”, “Eh ma allora tutte le altre devono sapere che se non le cerchi è perché Denise mette i paletti, se li levasse non ci sarebbero altre donne”, “Assolutamente no, ma io l’ho detto che in tre mesi non c’era stato quasi niente, non mi avete creduto” ribatte Sebastiano non convintissimo di dover buttare l’agendina nera nel tritarifiuti. E infatti Queen Mary aggiunge: “Quindi Denise devi levare i paletti, superare la prova del nove e laddove tu la superassi allora lui si impegnerebbe”. Il furbacchione però vagheggia e alla domanda: “Quindi Roberta ti piace o no?” risponde: “Sì Roberta pure è una bella donna”. Denise gli tira la bottiglietta d’acqua, si alza e se ne va. Ma quanto so’ friccicarelli.