Giletti e la droga di Corona fanno il botto

Quando va in onda Fabrizio Corona e il suo reportage realizzato a Rogoredo siamo in seconda serata. Ma nonostante sia tardi Massimo Giletti vince e convince. Dati alla mano la sua “Non è l’Arena (il gioiellino televisivo in onda ogni domenica su La7 in prima serata) colleziona un altro successo nel 2018. Con l'ultima puntata, il conduttore si mette in “corsia di sorpasso” facendo registrare picchi del 12% con la presenza di Corona in studio e il servizio nel bosco della droga di Rogoredo (dove alcuni giorni fa è stato aggredito). Per la verità, c’è un altro dato da sottolineare: “Non è l’arena” inizia alle 20.30 con il 3,5% di share e segna più del doppio nell’ascolto medio (con il 9.2% e 6 pause pubblicitarie) durante tutta la sua programmazione. Si tratta davvero di un risultato sorprendente per il talk firmato da Giletti, che spazia dall’attualità alla politica con l’intento unico di raccontare i fatti, le storie, l’Italia.