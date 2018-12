Asia Argento hot sul palco di Salmo: "Se ti do 20mila euro..."

Asia Argento non finisce di provocare. L'altra sera è salita sul palco di Salmo per rispondere a una sua canzone in cui il rapper canta: “Se penso ad Asia Argento sono ricco dentro / perché manco se mi paga glielo ficco dentro“. L'attrice allora ha pensato bene di andare sotto i riflettori con una valigetta piena di soldi che ha ironicamente offerto al musicista. "Io ho proposto a questo ragazzo 20k per ficcarmelo dentro - ha detto Asia al pubblico - Voi accettereste?". La risposta nelle stories di Instagram...