Simona Ventura fa litigare Rai e Mediaset

Simona Ventura: tutti la vogliono, ma chi se la piglia? E’ guerra tra Mediaset e Rai per la conduttrice piemontese. Il sito “TvBlog” ha lanciato l’anteprima del ritorno di Super Simo su RaiDue, ma Davide Maggio ha rilanciato chiarendo quale sia l’attuale situazione. Secondo “TvBlog”, il neo direttore di RaiDue, Carlo Freccero, ha proposto alla Ventura la conduzione di “The Voice” al posto di Costantino della Gherardesca garantendo quattro nuovi coach e un format completamente rivisto. Il programma, che l’anno scorso non ottenne buoni ascolti, dovrebbe andare in onda subito dopo il Festival di Sanremo. Poco dopo però il sito “davidemaggio.it” ha aggiunto nuovi particolari senza dare per scontato il ritorno tra le braccia di mamma Rai della bella Simona. Sul sito si legge: “The Voice, il talent canoro, tornato in onda lo scorso anno, sarà ancora nel palinsesto di Rai2 con una nuova edizione e, soprattutto, con una nuova conduzione come riportato da Blogo. Via Costantino della Gherardesca, sono in corso avanzate trattative per affidare lo show a Simona Ventura. Attenzione, però: stando a quanto ci risulta, l’accordo con la conduttrice non è ancora stato siglato, sebbene la diretta interessata e il nuovo direttore di Rai2, Carlo Freccero, ne stiano discutendo concretamente”. Qual è il nodo da sciogliere? Sempre secondo il sito: “Per il momento, sembra infatti che Rai2 possa garantire alla "filgliol prodiga" solo un contratto "a programma".

Al contempo, però, Mediaset ha proposto alla conduttrice un progetto allettante, che prevede più trasmissioni. Oltre a Temptation Island Vip, per Simona sul piatto ci sarebbe anche la conduzione di una nuova edizione de La Pupa e il Secchione, format cult che dovrebbe ritornare su Italia1 dopo diversi anni. Per accaparrarsi la presentatrice, quindi, in Rai starebbero pensando di alzare la posta in gioco e di estendere il contratto ormai pronto per la Ventura a più programmi. Non solo The Voice 2019, insomma, che sarebbe comunque il primo impegno con cui la conduttrice segnerebbe, già nei prossimi mesi, il suo ritorno in Rai ed in particolare sulla seconda rete. Come anticipato, le trattative sono in corso e le offerte delle due emittenti sono al vaglio della conduttrice, tornata ad essere attirata dalle sirene del servizio pubblico.

Non è un mistero che il suo nome a Mediaset non mette d’accordo tutti; per tale motivo la Ventura non si è mai ambientata in questi anni in cui peraltro ha avuto ben poche occasioni, almeno finora. Se l’accordo su The Voice andasse a buon fine, per Freccero – già intenzionato a sparigliare le carte del palinsesto – sarebbe un colpaccio”. Ma quali sono i conduttori di peso in Mediaset che non amano la Ventura? Esclusi Maria De Filippi e Maurizio Costanzo che hanno tirato fuori dalla naftalina la conduttrice dandole nuova visibilità e un programma (Temptation Island Vip) all’altezza, escluse le potenti Silvia Toffanin e Federica Panicucci, resterebbe Barbara d’Urso che in una sua “Domenica Live” ospitò Patrick Baldassarri, ex fidanzato di Valeria Marina con cui partecipò a Temptation Island Vip, tagliando da tutte le clip proprio Simona Ventura.

Oggi non è un mistero che Super Simo abbia deciso di rimettere in primo piano il lavoro e sa di dover fare la mossa giusta. Non ha un contratto in esclusiva con Mediaset, dunque su un piatto della bilancia ha messo il fortissimo desiderio di tornare su RaiDue, casa sua, e la voglia di prendersi una rivincita sull’azienda del Biscione che non l’ha trattata come meritava, ma che a questo punto le chiuderebbe definitivamente le porte; sull’altro piatto della bilancia ci sono la gratitudine verso Maria De Filippi e la certezza di condurre due trasmissioni.

Per ora la Ventura tace e fa la tifosa al derby della Mole, seppur con amarezza vista la sconfitta del suo Torino. Ma pochi giorni fa a Federica Panicucci aveva rivelato: “Stiamo lavorando al casting per Temptation Island Vip 2”. Dunque la domanda è: se dovesse accettare “The Voice” siamo sicuri che perderebbe anche “Temptation Island Vip” prodotto dalla Fascino della De Filippi?