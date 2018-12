Benedetta Mazza consola Sala in crisi con Dasha

Il modello Stefano Sala ha fatto discutere al Grande Fratello Vip per il comportamento ambiguo tenuto con la coinquilina Benedetta Mazza. E Giulia Salemi li ha descritti così: “È stata l’edizione dei grattini, dal Grande Fratello al Grande Grattino”. Stefano Sala non si sbottona sulla telefonata che ha ricevuto a inizio reality dalla fidanzata Dasha: vige ancora il più fitto mistero su quel colloquio. “In teoria Dasha è ancora la mia fidanzata, ci siamo sentiti, abbiamo chiarito la situazione delicata che c’era e che ora è risolta - ha dichiarato Stefano Sala a Verissimo - Ero molto preoccupato, ma ho cercato di nasconderlo il più possibile. Adesso è tutto a posto e sistemato a livello di salute per Dasha e per privacy mi fermo”. Silvia Toffanin indaga: “Si è detto che fosse incinta”. “No, non era incinta”.

Alla domanda se si sono chiariti, Sala risponde: “A breve ci guarderemo negli occhi, mi ha seguito e si è innervosita parecchio per il mio comportamento in Casa, le ho spiegato che ho voluto vivermi quest’esperienza al massimo e Benedetta era un riferimento, ma non pensavo a una relazione. Se fossi stato io sul divano di casa? Mi sarei arrabbiato e proprio per questo mi prendo tutte le responsabilità. Ho preso ogni cosa con leggerezza senza capire cosa passava dalle telecamere. Spero che mi perdoni, ho un sentimento per Dasha, ma per capire cosa voglio davvero per il futuro devo vederla, devo stare con lei solo così capirò cosa vuole o non vuole il mio cuore”.

La Salemi se ne esce con una battuta geniale: “Invece del Grande Fratello sembrava il Grande Grattino”. Benedetta Mazza, sempre molto pacata e misurata, ripete: “L’amicizia tra me e Stefano è intatta e siamo molto sereni. No, noi non stiamo insieme. Io ci sono come amica, ma ognuno va per la sua strada. Abbiamo un rapporto molto bello e sincero e lo sosterrò sempre. E’ un’amicizia speciale. Il rapporto in Casa ci ha dato talmente tanto che rimarrà nonostante quello che potrà succedere d’ora in poi”. La Toffanin la provoca: “Ma se Stefano si lasciasse e ti chiamasse?” e Sala interviene: “Mi direbbe ‘sta un po’ da solo, chiarisciti le idee e decidi cosa vuoi dalla vita’ e poi riaggancerebbe, tu tu tu tu”. E subito dopo la conduttrice fa una gaffe: “Vediamo il The Best di Stefano dove c’è molto anche di Benedetta”. Appunto, hanno fatto il Grande Fratello appiccicati l’uno all’altro.