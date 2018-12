Monte e Salemi fanno sul serio, il gesto in tv dopo il GF Vip

A “Verissimo” sono di scena Francesco Monte e Giulia Salemi, due concorrenti del Grande Fratello Vip, che tra una battuta e l’altra ammettono: “Siamo una coppia”.

Silvia Toffanin introduce per primo Francesco Monte : “Sono frastornato, il mio Grande Fratello dura da un anno. Non parlo volentieri di mia mamma, ma spero che sia orgogliosa di me, mio padre mi ha detto è bello riabbracciarti di persona, non mi ha ancora mosso dei rimproveri. Sì speravo di vincere, sarebbe stata la conclusione di un percorso molto più lungo di quanto si sia visto. Ma il mio sogno era arrivare alla fine, concludere qualcosa”. La Toffanin domanda: “Ti hanno dato del raccomandato. Cosa rispondi a chi ti muove quest'accusa?” e il tarantino molto diplomatico: “Sì ho visto a pezzi e bocconi che mi davano del raccomandato. Vuol dire che sono il loro divertimento, va bene così”.

Monte non si sbilancia sull’amore: “Ho paura di rimanere deluso, ma devo ascoltare di più la pancia e meno la testa. Come possiamo definire il legame con Giulia? Chiedilo a lei! No, non è più un’amicizia. E’ nata così però si è evoluta, adesso siamo su un’altra strada, bisogna capire come vanno i nostri incastri nella vita reale”. Giulia Salemi è molto più loquace sull’argomento: “La prima sera? Siamo stati insieme!” e scatta l’applauso dello studio. L’ex gieffina del Grande Fratello Vip prosegue: “Abbiamo passato un giorno e mezzo insieme, proprio come al GF, ma senza telecamere, avevamo tante, tante, tante cose da dirci. Il confronto è stato molto positivo e molto power, la nostra fiaba continua”, Monte la suo fianco scherza: “Fa tutto lei”. Silvia Toffanin non si accontenta: “Allora possiamo dire che siamo una coppia?”, “Certo… Mi avete incastrato” è la risposta di un divertito Monte che aggiunge: “Ci compensiamo, lei mi dà la sua esuberanza, io la rendo più riflessiva”. La Salemi fa una grande rivelazione: “Fuori non abbiamo mai litigato, zero”. La Salemi fa chiarezza anche sul famigerato vestito indossato al Festival di Sanremo in cui era nuda: “Ho peccato di leggerezza, ho indossato una creazione di un mio amico stilista e non ho pensato alle conseguenze. Avevo 22 anni e sono stata ingenua”.

Sulla madre Fariba Tehrani, prossima a spiaggiarsi in Honduras tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi, rivela: “Non ho mai smesso di parlare a mia madre a differenza di quanto hanno scritto. Quello che ha fatto l’ha fatto in buona fede, certe situazioni sono state trasformate in altro modo diventando penalizzanti per me. Detto questo però è giunto il momento che prenda in mano la mia vita, le ho chiesto rispetto e di lasciarmi agire da sola soprattutto in ambito lavorativo. Devo essere indipendente. Quello che è vero è che non ho piacere che nei programmi parli di me o della mia relazione con Francesco, questo lo faccio da sola e mi difendo da sola. Mia madre mi è sempre stata vicina, mi ha spronato e incoraggiato. Le sarò sempre grata per questo, ma adesso devo spiccare il volo da sola soprattutto nel lavoro”.