X Factor, trionfa Anastasio: la prima volta di un rapper

Alla fine è andata come doveva andare. A differenza degli ultimi due anni, a vincere la dodicesima edizione di X Factor, al termine di una puntata poco emozionante e senza sorprese, è il grande favorito della vigilia: Anastasio. Una vittoria annunciata, ma difficile da pronosticare, almeno fino all’inizio dei live, in cui Anastasio ha tirato fuori, puntata dopo puntata, uno stile e una personalità che gli altri non hanno mai trovato. Stavolta il pubblico non premia il bel canto alla Licitra, ma porta alla vittoria un rapper, il primo nella storia di X Factor, e insieme a lui la giudice più “classica”, Mara Maionchi, forse l’unica che rimarrà anche il prossimo anno.

Il viaggio di Anastasio verso la finale inizia con la prima manche, quella dei duetti con Marco Mengoni, che divide con tutti i concorrenti l’interpretazione dei suoi brani più noti. Inizia Luna con “Ti ho voluto bene veramente” seguita da Anastasio, che reinterpreta con i suoi versi “Guerriero”. Mengoni non si ferma e continua con “Io Ti Aspetto”, aiutato dai Bowland di Lodo Guenzi, e chiude la manche in pompa magna insieme alla voce di Naomi sulle note de “L’essenziale”. Il televoto infrange il sogno della vittoria per i Bowland e il loro giudice Lodo Guenzi, ma i ragazzi non perdono il sorriso. Altro discorso per il pubblico social, che si scaglia contro la decisione del televoto. Anche Alessandro Cattelan sembra dispiaciuto.

L’eliminata della seconda manche invece è Luna. Il suo medley delle migliori cover cantate durante il suo viaggio a X Factor non ha convinto il pubblico. Quello di Anastasio fa impazzire, oltre al Forum, anche Mara Maionchi, che evidentemente ha un debole per “Another Brick In The Wall” dei Pink Floyd: appena la sente torna una ventenne negli anni ’70 che ha preso chissà che cosa. Il giudice più sorpreso di tutti però è Fedez. Quando scopre che Naomi è salva e si giocherà la vittoria si lascia andare in un urlo liberatorio. La sua squadra sembrava la più debole e invece il rapper chiude a testa alta la sua carriera come giudice di X Factor.

Arrivati allo scontro finale il verdetto è già segnato. Un duello tutto napoletano fra Naomi e Anastasio, che si giocano il tutto per tutto con gli inediti con cui hanno iniziato il loro viaggio nel mondo discografico: “La fine del mondo”, per il rapper di Sorrento, che ha appena conquistato il disco d’oro, e “Like The Rain (Unpredictable)”, per la ex-soprano della squadra di Fedez.

Prima del verdetto torna sul palco, di nuovo, Marco Mengoni e la finale di X Factor sembra sempre di più un suo concerto con qualche ospite ogni tanto: oltre ai concorrenti ci sono Thegiornalisti, Muse e Ghali fra una manche e l’altra. Il colpo di scena che ha portato alla vittoria i Soul System due anni fa e Lorenzo Licitra lo scorso anno stavolta non arriva. La dodicesima edizione di X Factor va ad Anastasio. La fine del percorso e l’inizio di un altro per il lui; un addio alla trasmissione per Fedez e Manuel Agnelli.