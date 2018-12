Elena Morali e Teresanna si scannano per Elia. E la d'Urso lancia una frecciatina a Monte

A “Pomeriggio Cinque”, Elisa Scheffler non ci sta e controreplica all’ex concorrente del GFVip, Elia Fongaro: “Quando è uscito mi ha chiamato. Non credo alla storia con Jane Alexander”. Ma a sorpresa sono Elena Morali e Teresanna Pugliese a scannarsi per Elia e Francesco Monte. Elisa Scheffler è ospite nel salotto bianco neve di Barbara d’Urso e ribadisce che quando Elia Fongaro è entrato nella Casa del Grande Fratello era impegnato con lei e che avrebbe meritato maggior chiarezza e onestà da parte dell’ex velino di Striscia la Notizia: “Io non ho cercato nessuno, quando lui è uscito ci siamo sentiti, c’è stato un contatto, ci siamo visti e lui non mi ha detto che voleva stare con Jane, non mi ha proprio parlato di Jane”.

Lory Del Santo l’asfalta: “Ho chiesto a Elia che rapporto avesse con te e lui mi ha detto chiaramente che si trattava di una relazione fisica senza altro, oggi ci vediamo, domani chissà”. Elena Morali difende l’amica Elisa, mentre Teresanna, in collegamento da Roma, l’accusa di essere in cerca di pubblicità. E scatta la baruffa. L’ex naufraga urla a Teresanna: “Ogni volta che ti vedo parli di Monte, di un tuo ex, parla di tuo marito, se non parli di Uomini e Donne e di Monte non ti chiamano” e la napoletana: “Io non so chi sei e sei informata molto male. Mi invitano per parlare di tutto. Non sapevo nemmeno che Francesco avesse parlato di me al GF”, “Davvero? Non li leggi i giornali?! Ma parla di te e sta zitta se non sai le cose”.

Ma Barbara d’Urso lancia una frecciatina a Monte: “Non è colpa di Teresanna se Monte fa tutti i reality che ci sono!”. A mettere pepe sulla vicenda ci pensa la giornalista Monica Setta: “So che Elia e Elisa si sono visti dopo la sua uscita dal GF, si sono mandati messaggi, ma quelli del ragazzo erano di conoscenza, non di amore e non di sesso. Poi lui quando è uscita Jane ha rotto i rapporti con tutti”.