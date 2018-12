Signorini svela a Chiambretti lo scandalo dei "pizzini"

Alfonso Signorini, principe di “#Cr4, La Repubblica delle donne” regala uno scoop sul Grande Fratello. Piero Chiambretti gli ricorda di quando raccontò dei vestiti che non arrivavano ai concorrenti del Grande Fratello e Signorini (che mangia la bresaola di tacchino da un cartoccio di alluminio): “Eh, sì, magari scelgono colori che non vanno bene, ma abbiamo scoperto che ricevevano i pizzini da casa in cui gli dicevano come andava fuori. Nascondevano i bigliettini negli abiti, hai capito? Questo è uno scoop. Non hai idea: al GF spagnolo è successo un casino”.