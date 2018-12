La verità sulla "gatta" di Marcella Bella tra doppi sensi e gaffe

Piero Chiambretti svela il segreto della gatta nella famosissima canzone "Nell'aria" di Marcella Bella: “Era quella cosa lì”. A “#Cr4, La Repubblica delle donne”, Chiambretti risolve il cold case del brano “Nell’aria” grazie alla presenza di Marcella Bella che parte da un retroscena sulla canzone: “E’ un testo che letto ha un senso, cantato un altro. L’ho interpretata per anni e anni senza che nessuno si accorgesse del doppio senso nascosto. All'epoca mio fratello Gianni e Mogol dopo averla scritta, me la fecero leggere e io dissi subito che non l’avrei cantata. Mio fratello che era furbo mi domandò perché e risposi ma hai capito cos’è la gatta, cosa significa è ancora lì, non parla ma dice sì?!. Poi è andata come è andata”.

Cristiano Malgioglio interviene come se fino a quel momento fosse stato sulla luna: “Ma la gatta è quella cosa?”. E un Chiambretti hot: “Lei non l’ha mai vista perché ama i cani! Marcella, tu avresti mai cantato Gelato al cioccolato?”. “No, non l’avrei mai cantata perché è volgare”. E Malgioglio: “Ma allora la mia gatta è quella cosa là o questa cosa qua? Non avresti cantato Gelato al cioccolato? E' stata un grande successo. Dissero che l’avevo scritta dopo essere stato in Africa ma non è vero. E no, non è quella cosa là, è questa cosa qua. Oddio, finiamo ai Nuovi Mostri”.