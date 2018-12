La nuova vita di Simona Ventura verso Temptation Island Vip

Simona Ventura ospite di Federica Panicucci a “Mattino Cinque”, esprime la sua felicità per la vittoria di Walter Nudo al Grande Fratello Vip 3 e racconta la nuova vita lavorativa, tutta proiettata alla seconda edizione di Temptation Island Vip.

La storica conduttrice dell’Isola dei Famosi ammette: “Mi sono molto commossa per la vittoria di Walter Nudo. Ho rivissuto le emozioni della mia prima edizione dell’Isola, molto sottovalutata da tutti. Walter è una persona straordinaria e soprattutto un genitore. Il pubblico ha voglia di vedere le persone vere e quelle che hanno sofferto. In questi anni sono nate tante cose, è stato come un lago dove poteva starci di tutto, ora la gente vuole cose vere”.

"Le mie priorità ora sono i figli e il lavoro" e sull'amore @Simo_Ventura ci dice a #Mattino5... pic.twitter.com/GVqHnY8EKX — Mattino5 (@mattino5) 12 dicembre 2018

Dopo l’incidente del figlio Niccolò, la Ventura ha scelto di dare priorità alla famiglia e al lavoro confermando che nessun uomo ha preso il posto di Gerò nel suo cuore. Poi spoilera la nuova edizione di Temptation Island Vip, il programma prodotto dalla Fascino di Maria De Filippi: “Ho avuto la fortuna di fare Tempation che è andato benissimo e adesso decideremo cosa fare. Voglio tornare a fare cose che mi appassionano, anche nel sociale. Oggi sono una donna risolta e felice di vivere, con tanti sogni, sono quasi adolescenziale nel mio entusiasmo. Anticipazioni su Temptation Island Vip? Stiamo già facendo i casting, tu sai che a Maria e alla Fascino non gliela canti e non gliela suoni. Stiamo già lavorando per questo”.