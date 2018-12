Gf Vip disastro totale. Il trionfo di Walter Nudo non salva Ilary

Che tonfo per il Grande Fratello Vip 3! La finale del reality di punta di Canale 5 ottiene solo 3.446.000 telespettatori con una share del 21,9%. Rispetto a un anno fa, ha perso oltre 2.000.000 di telespettatori e il 9% di share. Netto il successo della fiction di Rai1 “Nero a metà” con 5.226.000 spettatori e una share del 22,7%.

Il programma condotto da Ilary Blasi (promossa nell’anonimato generale anche se nel suo “The Best” hanno oscurato la lite trash con Fabrizio Corona, nda) non solo firma un pessimo risultato, ma stabilisce anche un record negativo: è la finale meno vista di sempre del format GF dal 2000 al 2018. Ed è pure la seconda finale meno vista di sempre in termine di share.

Un naufragio salvato solo dalla vittoria di Walter Nudo: due reality e due trionfi a distanza di 15 anni. Anche se all’Isola dei Famosi 2003 si registrarono ben altri numeri: oltre 10.000.000 di telespettatori e un picco del 73% al momento della sua inattesa proclamazione. Secondo gli addetti ai lavori è piaciuto perché una persona buona e di valori, un uomo capace di ascoltare gli altri, di trovare una chiave di lettura su misura per il confidente di turno. In più ha avuto il pregio di non essersi raccontato nei minimi inutili privatissimi dettagli.

Da notare, invece, che nell’ultima puntata del GFVip il pubblico si è preso la rivincita sul regolamento eliminando al primo colpo Francesco Monte e Silvia Provvedi. Le percentuali schiaccianti (57% per Monte contro Mainardi e 77% per Silvia, diventata più saccente di Cecchi Paone, contro lo chef) la dicono lunga su quanto il pubblico a casa li abbia guardati con occhi molto diversi rispetto ai coinquilini che li hanno eletti finalisti. Fosse stato per i telespettatori non sarebbero arrivati al 10 dicembre. Lapalissiano quanto fosse sorpreso e deluso il “cucciolone” (ipse dixit) Francesco Monte per il quinto posto. Altro che ciliegina sulla torta: è arrivato tardi al buffet e ci è rimasto di sasso. Durante l’intervista di Ilary Blasi era sconcertato perché ha realizzato di non piacere. Palpabile l’imbarazzo nell’incontro con Giulia Salemi. L’italopersiana è giunta alle sue spalle e l’ha abbracciato proprio mentre diceva: “Dovremo vedere cosa succede fuori alla nostra conoscenza, da qui a parlare di amore vero e proprio… ci vado cauto”. E alla domanda di Lady Totti: “Dormirete insieme?”, la Salemi ha replicato: “Io non mi tiro mai indietro, ma mi fermo a Roma anche domani” e Monte terrorizzato: “Perché sarai qui anche domani?!”. Le grandi storie d’amore.