Il Grande Fratello Vip consacra Walter Nudo: è la star dei reality

Walter Nudo vince la finale del Grande Fratello Vip 3. Quindici anni dopo l'Isola dei Famosi l'attore conquista anche la Casa di Cinecittà: è la prima volta che un volto noto fa doppietta in un reality. Secondo classificato della terza edizione del GF Vip Andrea Mainardi e medaglia di bronzo per Silvia Provvedi. Solo quinto Francesco Monte preceduto anche da Stefano Sala. Sesta Benedetta Mazza. Photobombing finale di Valerio Merola. Tanti i punti deboli di quest’edizione, dal cast alle scelte degli autori, dalle “censure” della regia al comportamento poco televisivo dei vip.

Il GFVip 3 è finito: sigla!

La serata prende il via con l’iconica sigla balletto caratteristica delle finali del Grande Fratello Vip. Bene, ma non benissimo. Ilary Blasi, in tuta di paillettes nere con strascico, è senza parrucca, meravigliosa con i suoi capelli lunghi, mentre Alfonso Signorini strappa un sorriso con tre diverse acconciature. In consolle a scratchare per tutta la sera c’è Andrea Damante, ex GFVip, omaggiato da tutti i vip che escono.

Il GFVip e lo strano caso di Stefano Sala

Il giorno della finale il GF si è ricordato del triangolo Sala-Dasha-Benedetta. Il modello legge alcune dichiarazioni poco eleganti della madre sulla fidanzata e commenta: “Se è intervenuta così è perché avrà visto qualcosa di bello. La ringrazio e le dico di stare tranquilla, una volta a casa risolverò tutto come sempre. Se vedrò Dasha? Devo capire innanzitutto in che parte del mondo si trovi. Benedetta? Ci vedremo sicuramente anche fuori”. Poco dopo Ilary Blasi gli chiede di chi ha sentito la mancanza e Stefano: “Mia figlia Sofia detta Bubi”. Entra Dayane Mello ex compagna e madre della piccola, lo porta fuori per riabbracciare Bubi infagottata in oro e rosso Babbo Natale. “Tua figlia è un capolavoro” riconosce la Blasi, portavoce dei social colpiti dalla bellezza in miniatura.

Il GFVip e Benedetta Mazza, sesta e miracolata

Benedetta Mazza è l’ultima eliminata di questa terza edizione con il 49% dei voti (contro Stefano Sala). Quando entra in studio, la Blasi la presenta così: “E’ bella, dolce e ama fare le coccole” perché dire che è la Regina dei grattini, sua Maestà la grattinara, la Principessa con le impronte digitali perse sulla pelle di Stefano Sala è troppo lungo. La modella: “Non ho niente da rimproverarmi. Ho portato in Casa una Benedetta senza armatura, ho portato un po’ di dolcezza. Sono stata me stessa e non mi sono autocensurata come faccio fuori”. Signorini le augura di avere una storia con Stefano perché “si vede che lo ami profondamente”. Dasha, fidanzata di Sala, deve averla fatta grossa per essere snobbata così da Alfonso e autori. Per fortuna c’è la Gialappa’s Band a ristabilire la verità sulla partecipazione della Mazza: “Ti ringraziamo Benedetta per il materiale che ci hai dato, 42 secondi in tutto”.

Il GFVip e la finale: Capitan Findus e Capitan Lucciconi

Quasi a freddo, Ilary Blasi apre il televoto “Chi vuoi eliminare” tra Francesco Monte e Andrea Mainardi cioè i due finalisti eletti dai vip in Casa e non dal pubblico. Monte ripete una frase che non gli fa onore: “Già arrivare in fondo è un successo per me che nella mia vita ho lasciato tante cose a metà. Vincere sarebbe la ciliegina sulla torta che mette fine a un anno turbolento. Ho scongelato una parte di me”. La prima sorpresa è per Andrea Mainardi che alla vista di un bouquet di rose e broccoli (verdura amata dalla fidanzata Anna) e di una lettera d’amore inizia a piangere. La “Tripolina” ha superato la sua riservatezza, marca il cartellino, lo abbraccia, lo bacia, ma ahinoi non se lo porta via subito. Lo chef: “Da stanotte riprendiamo i preparativi per il matrimonio”. E vissero gieffini e contenti. La seconda sorpresa è per Francesco Monte, l’uomo che fa fatica a lasciarsi andare. Signorini domanda: “Ti è mancata Giulia?”, “Sì, si è sentita la sua assenza in Casa. Mi sono mancati i momenti in cui ci prendevamo in giro e quelli in cui facevamo discorsi profondi”. I secondi ce li siamo persi tutti. In compenso ricordiamo i litigi, spesso pretestuosi. Il GF gli ha preparato un percorso tra i suoi fantasmi (la scomparsa della mamma e Cecilia) e il suo lato “cucciolone” perso negli anni e anche nel rapporto con Cecilia (Giulia Salemi invece l’ha levato dal congelatore, ipse dixit). Tra un surgelato e un gelato sono di nuovo lacrime: Francesco, tanto tenero quanto irrisolto, piange incontrando il fratello Stefano.

Il GFVip e il quinto classificato: Monte smontato

Francesco Monte e Andrea Mainardi si sfidano a colpi di buste per scoprire chi è l’eliminato. Lo chef scopre che il tanto temuto e riverito Franceschino è fuori con il 57% dei voti. Alfonso Signorini: “A questo punto possiamo dire che Andrea è amatissimo e arriverà ai vertici” e la Blasi si dà la zappa sui piedi: “Che sorpresa! Come sempre è il pubblico che decide”. Appunto, se il regolamento non fosse stato “tirato per la giacchetta” e fosse andato al televoto, sarebbe uscito molto prima. La finale la vedeva con il binocolo e forse gli spettatori avrebbero visto un GF migliore. Impietosi i festeggiamenti dei social: “è entrato male ed è uscito peggio”, “Doveva essere fuori un mese e mezzo fa”. Anche i vip in Casa sono stupiti, mentre Giuly Power cade (dolorosamente) dal pero: “Io ho capito una cosa che di questo Grande Fratello non ho capito niente. Sono basita, sono scioccata dall’uscita di Francesco. Fra si è messo in gioco al 100%, è andato sulla scena del crimine, ha fatto vedere un Francesco uomo, un Francesco bambino, un Francesco dolce, non lo so cosa sia successo. Ha fatto un percorso straordinario”, ma la Blasi replica glaciale: “Evidentemente qualcosa non ha convinto il pubblico”.

Il GFVip e la terza eliminazione

Con il sistema delle piramidi, si formano due coppie: Stefano Sala va subito in nomination eliminatoria con Walter Nudo, mentre Andrea Mainardi deve sfidare Silvia Provvedi.

Il GFVip, Walter Nudo detto Uolly e il rifiuto del sentimentalismo

Sorpresa per Walter, il guru delle frasi a metà, il portatore sano di simpatia, il viandante dalla favella consolatoria, il confidente porto sicuro: i due figli Elvis e Martin, uno più bello dell’altro. E per una volta gli abbracci, i baci, le parole d’amore appaiono vere e sincere. Nessuno fa cenno al gioco o al gradimento del pubblico, nessuna saltella in modo teatrale, nessuno fa pistolotti da psicologo online, si stringono forte senza versare stille di acqua dagli occhi come fossero ketchup su un arrosto. Belli, bravi e buoni. Promossi. La pimpante Ilary lo vede commosso e quello: “Sì, adesso fa molo caldo”. Ma non è l’emozione, è colpa di Satana (cit. Ceresani).

Il GFVip e le vasche a luci rosse

Alfonso Signorini e Daniela Del Secco D’Aragona Marchesa per identificazione personale si sfidano al classico gioco delle vasche che altro non è che un modo per infilare qualche battuta hot. Parte la Marchesa: “Vedo che Alfonso è molto contento di vedermi” con riferimento al pacco dell’opinionista che replica: “Guarda i miei pettorali piuttosto. Adesso Striscia ci fa 10 puntate”.

Il GFVip e mamy Sala impicciona

La seconda sorpresa della serata per Stefano Sala è la madre intrumona che ha dichiarato di preferire Benedetta a Dasha, ma Sala: “Capisco che parla da mamma, ma sono grande e queste cose me le vedo da solo”. L’affettuoso siparietto dura poco.

Il GFVip e il quarto classificato

Alle 00.25, Ilary Blasi chiude il televoto flash tra Stefano Sala e Walter Nudo e il modello viene eliminato senz’appello. Ha concluso il GF al quarto posto. Subito dopo è duello tra Andrea Mainardi e Silvia Provvedi.

Il GFVip e Francesco Monte: che palo!

Lady Totti accoglie Monte in studio e riconosce: “Francesco, dall’incubo alla rinascita. Però siamo rimasti sorpresi. Molti ti davano vincente. Un po’ te rode?”, gli rode eccome, ma Franceschiello prova a dissimulare e balbetta: “No, ho concluso un percorso, chi è in Casa merita la finale. Mi sono preso la mia rivincita e mi ritengo soddisfatto. Sono entrato con etichette e pregiudizi, è stato un anno turbolento”, la Blasi lo aiuta e lui: “L’immagine che mi si addice è la Fenice. Ho fatto vedere Francesco con le sue turbe, con le sue paranoie, a cuore aperto”. Sarà, ma stasera ha scoperto quanto sia stato bravo a farsi amare poco dal pubblico e contemporaneamente a far rivalutare l’indimenticata Cechu. Strepitoso l’intervento della Gialappa’s Band che manda la clip sulla disastrosa suite con Giulia Salemi: lui chiese del bagno e lei si addormentò. La Blasi “indaga” sulla conoscenza con Giulia Salemi: “Adesso dobbiamo iniziare la nostra conoscenza fuori, le basi ci sono, però di qui a parlare di amore vero e proprio ce ne corre per come sono fatto io” è la risposta da manuale di Monte che abbraccia e bacia la Salemi nemmeno fosse la sorella più piccola. Se interessa: stasera non dormiranno insieme.

Il GFVip, Silvia Provvedi e il terzo Provvedino

Silvia ovviamente piange prima e dopo vedere Matteo, anima pura, punto di riferimento, secondo papà e può finire qui. Due calci al pallone e ciao.

Il GFVip e il bis di Andrea Mainardi

Il cuoco dai capelli ossigenati piange per le parole del padre Giorgio e promette di essere un figlio migliore. Noi abbiamo in mano le lamette per tagliarci le vene. Tutto questo buonismo nemmeno durante la poesia di Natale.

Il GFVip e il terzo classificato: giustizia è fatta

Boato d’esultanza dello studio per l’eliminazione di Silvia Provvedi, medaglia di bronzo. Anche lei, guarda caso, uscita al primo televoto cui ha partecipato. E’ partita bene, ma ha perso consensi per gli atteggiamenti da donna vissuta e per la tendenza (insieme alla sorella Giulia) a deridere i vip più grandi di nascosto. E’ l’1.20 e non c’è tempo per intervistare né lei né Stefano Sala.

Il GFVip promuove Ilary Blasi

Prima della proclamazione del vincitore, Alfonso Signorini manda l’RVM del “The Best” di llary Blasi tra parrucche e gaffe. Ma è stata la migliore di questa goffa e disarmonica edizione. A seguire Walter Nudo e Andrea Mainardi eseguono il rito dello spegnimento delle luci e si avviano verso lo studio.

Il vincitore del GFVip 3

Un drone porta la busta, Ilary esce a prenderla e dichiara vincitore Walter Nudo con il 56% dei voti. Dunque, dopo l’Isola dei Famosi conquista anche la Casa del Grande Fratello dei vip. È la prima volta che un volto noto fa doppietta in un reality.

Un'avventura che si conclude con un TRIONFO: Walter Nudo vince questa edizione di #GFVIP! pic.twitter.com/5FiyiZNZUV — Grande Fratello (@GrandeFratello) 11 dicembre 2018

P.S. Finale tutto da ridere con Valerio Merola che fa photobombing: invece di festeggiare Nudo, si piazza dietro Blasi e Signorini che chiudono il programma e saluta con la manina.