Attrici, blogger e "madri di"... L'Isola dei Famosi prende forma

Poco più di un mese e sarà Isola dei Famosi 2019 su Canale 5. Al timone del reality dei vip desiderosi di naufragare in Honduras, ci sarà ancora una volta Alessia Marcuzzi confermata dopo il canna-gate di Francesco Monte.

Per il ruolo di inviato è quasi certo che si rivedrà Alvin visto il forfait di Stefano De Martino. L’Isola prenderà il via il prossimo 24 gennaio, dunque si sposta di giorno passando dal lunedì al giovedì. Da sciogliere la riserva sugli opinionisti in studio visto che sia Mara Venier sia Daniele Bossari sono impegnati in altri programmi. Tra i nomi più accreditati ci sono quelli di Alba Parietti e Valeria Marini (attualmente in tv con Uomini e Donne e con la pubblicità di Acqua e Sapone).

E il cast? Non è stato ancora ufficializzato, ma il blogger Andrea Pinna, Fariba Tehrani nota per essere la madre di Giulia Salemi e l’attrice Grecia Colmenares sembrano già avere in tasca il biglietto per volare Oltreoceano. In lizza anche il giornalista Paolo Brosio, l’attrice Marina Suma, il cantante Riccardo Fogli, l’ex calciatore Marco Delvecchio.

Tra coloro che avrebbero detto no: Ignazio Moser, Jeremias Rodriguez e Giulia De Lellis. Marina La Rosa è invece l’ex gieffina che si è autocandidata per l’Isola dei Famosi.