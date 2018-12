Lory Del Santo, nuovo sfogo in tv. E "rovina" la finale alla Mazza

Lory Del Santo narra la sua avventura all’interno della Casa del Grande Fratello Vip a Silvia Toffanin, la conduttrice di Verissimo: "Non mi pento della decisione. Riparto da qui". Poi colpisce e affonda Benedetta Mazza: "Deve dimostrare di valere qualcosa di più” e lancia una frecciatina a Jane Alexander: "Sperava di entrare nel gruppo, ma ha fatto fatica".

Lory Del Santo è entrata al GFVip per lenire il dolore per la morte del figlio 19enne Loren: “Non mi pento di nulla. Il percorso è stato incredibile, la prima a dubitare ero io, per me è stata una lotta apparire sempre normale, sorridente, carina, se avevo qualche problema lo risolvevo da sola andando sotto le coperte. Umanamente prendere la decisione di uscire anzitempo sarebbe stata una grande sconfitta, essere perdente non mi è mai piaciuto se di pende da me. Non importa quanto devo soffrire per arrivare a concludere una cosa, è il mio carattere. Non sono entrata in Casa per dare un esempio, ma per essere me stessa. La gente ti crede se sei vera e in quel caso diventi anche un esempio. Il mio messaggio è partiamo dalle cose piccole e non diamo nulla per scontato. Questa vita vale la pena di essere vissuta”.

L’attrice e regista spiega il reality e il ruolo di Jane Alexander: "Il Grande Fratello mi piace perché è psicologico, è un mondo a parte, in sostanza è vero ma anche falso, tutte le persone che ti baciano sono potenziali nemici, ci sono personaggi che dicono sono venuta qui per essere me stessa, ma tirano fuori gli aspetti negativi e sarebbe il caso di selezionare ciò che si tira fuori. E’ un gioco, ci sono persone che vanno lì per giocare, sono giocatori d’azzardo, ce ne sono tanti. Quest’edizione è stata molto anomala perché sono entrati giocatori solitari come potevo essere io e poi c’era un gruppo molto forte che raggiungeva le otto persone, sette sicure e una vagante cioè Jane Alexander, lei voleva entrare nel gruppo, ci sperava, ma ha fatto fatica ad essere accettata tanto è vero che appena io non ero nominabile, la prima a finire in nomination è stata lei. Jane è stata molto tecnica e tattica pur di andare avanti nel gioco, ha perfino rinunciato ad attaccare Francesco che l’aveva attaccata duramente. Giocare è giusto perché più si va avanti meglio è, fare amicizia che potrebbe risultare offensivo per gli altri è giocare e va bene così. Io ho capito immediatamente che il mio percorso lì sarebbe stato breve, ogni settimana pensavo fosse l’ultima, poi sono arrivata fino alla semifinale”.

Lory Del Santo spende belle parole per l’amico Ivan Cattaneo: “Scherzando diceva la verità. In maniera ironica, sottile, intelligente, sembra un comico nato, ma sotto sotto diceva la verità. Si era accorto di tutto e anche lui aveva capito che era impossibile andare avanti con un gruppo così unito. Loro non ci vedevano neanche, sapevano già che sarebbero arrivati in fondo perché erano veramente uniti dall’amicizia. Il gruppo lavorava per se stessi, ma lo capisco”.

Silvia Toffanin ammette che avrebbe voluto vederla in finale e Lory Del Santo polverizza la "regina dei grattini" Benedetta Mazza: "La semifinale è più che onorevole, sono uscita contro una persona che non ritengo sia una persona con la quale io posso competere, siamo su due binari completamente diversi anche se entrambi rispettabilissimi. Con Ivan ho vissuto veramente la sfida, on lei no. La ritengo una bellissima ragazza, la rispetto, lei però è vissuta nel gruppo, era una pedina del gruppo, non doveva far niente se non farsi la doccia, truccarsi e fare un po’ di massaggi. Non doveva neanche parlare e andava avanti uguale. È stata molto fortunata, è buona, dolce e bella, ma questi complimenti non sembrano bastarle, lei vuole sentirsi dire qualcosa in più, ma non posso dirlo io, deve dimostrarlo lei di valere qualcosa in più ovviamente. Non so se mi sono spiegata…" e la Toffanin: "Abbiamo capito perfettamente". La Del Santo conclude: "Sono in un limbo, il GFVip mi ha messo gli ammortizzatori, speriamo siano buoni anche per la montagna. Si dice che camminare tanto faccia venire i calli, vediamo se mi vengono anche questa volta così posso andare avanti. Abbiamo il dovere di stare bene per tutti quelli che ci stanno vicino e ci vogliono bene, faremmo soffrire anche loro se non ce la facessimo. Bisogna impegnarsi per i propri cari, iniziare un percorso di generosità che premia sempre”.