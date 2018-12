Walter Nudo, l'errore sull'Isola dei Famosi è clamoroso. Il GF Vip lo censura

Walter Nudo e l'epic fail su Alessia Marcuzzi. Ieri notte, il finalista del Grande Fratello Vip 3 stava parlando con Francesco Monte della sua esperienza all’Isola dei Famosi. Ha chiesto chi fossero gli altri isolani e Monte ha elencato alcuni nomi prima di dire: “E poi c’era la signora dell’Isola”. Walter Nudo l’ha subito identificata con la Ventura: “Aahh! Simona”. Francesco Monte ha dovuto precisare: “No, quella che…”. Alla fine si sono intesi sul nome di Eva Henger, ma la regia ha prontamente cambiato inquadratura.

Walter Nudo, insieme ad Andrea Mainardi, è tra i preferiti del pubblico social per la vittoria finale. I discorsi, le parole di conforto (ultime in ordine di tempo quelle riservate a Francesco Monte, 30enne dal carattere complicato e irrisolto), le freddure l’hanno reso un beniamino. Dopo aver detto a Francesco e Giulia Salemi: “Sono 15 ore che non litigate dobbiamo preoccuparci”, ieri sera Nudo ha ironizzato su Benedetta Mazza e Stefano Sala: “Pure in Confessionale vanno insieme? Confessano insieme i loro peccati?”. Sala è fidanzato con Dasha, ma Signorini ha rivelato che la famigerata telefonata intercorsa tra i due a inizio GF nasconde una bugia, “un motivo intimo non vero” (sembra che la modella gli abbia comunicato un aborto spontaneo, la famiglia di Sala ha smentito la circostanza, nda). Una storia che forse sarà chiarita durante il finale del GFVip lunedì 10 dicembre.