X Factor senza Manuel Agnelli e Fedez. E pure Lodo Guenzi...

X Factor resta a corto di giudici. Come in un a sorta di contrappasso scattato dopo l'esclusione di Asia Argento, travolta dalle accuse di molestie sessuali dell'attore Jimmy Bennett, il talent show di Sky deve fare i conti con due forfait pesanti per la prossima stagione.

Giovedì sera, mentre la semifinale sfumava verso lo spinoff dei talenti improbabili di Strafactor, Manuel Agnelli ha lanciato l'annuncio a sorpresa. "La finale al Forum sarà la mia ultima data ad X Factor. Credo che sia arrivata la chiusura di un ciclo - ha detto il frontman degli Afterhours, già padre putativo dei Maneskin - Sicuramente perché non ci sono due delle mie concorrenti. Ma l'altra cosa che voglio dire è che tutto ha una fine".

Il rocker simbolo dell'underground italiano degli anni Novanta vuole voltare pagina. Proprio come Fedez, che dopo cinque anni dietro al bancone del talent ha staccato la spina: “D'ora in poi voglio spostare il fuoco solo sulla musica - ha detto una dozzina di giorni fa il rapper-influencer - La sovraesposizione mediatica è qualcosa che da un lato si cerca, da un lato non si vuole. È una dicotomia, un conflitto continuo che viviamo sia io che mia moglie Chiara Ferragni”. Restano così la discografica di ferro Mara Maionchi e lo stralunato Lodo Guenzi, chiamato in fretta e furia a sostituire la Argento per i live di quest'anno. Ma anche il riccioluto frontman de Lo Stato Sociale non pare così comodo sulla poltrona del talent: sui social in molti non gli perdonano una certa predisposizione alle divagazioni e i giudizi buonisti su ogni esibizione, anche la peggiore.

Certo, la fuga di massa potrebbe giocare a suo favore per la riconferma, ma i nomi chiacchierati per accomodarsi dietro al bancone con la X non mancano. Si era parlato di Morgan ma anche di Tommaso Paradiso dei Thegiornalisti, che accetterebbe di buon grado, senza considerare le opzioni in house come Elio e Dark Polo Gang, animatori di Strafactor. Si vedrà. Intanto lo show di Sky Uno incassa il successo di ascolti del settimo live (una media di 1.342.659 spettatori, +18% rispetto alla scorso anno) e si prepara alla finalissima di giovedì al Forum. Eliminato anche il talentuoso ma un po' ingessato Leo Gassman, figlio di Alessandro, restano in gara quattro cantanti, uno per ogni giudice. Luna per Agnelli, i Bowland per Guenzi, Naomi per Fedez e Anastasio per la Maionchi. Proprio il rapper campano, scrittura felice e attitudine rabbiosa, è dato come favorito. Mara gongola, comoda sulla sua poltrona.