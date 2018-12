X Factor, ascolti record: semifinale col botto

Boom per la semifinale di X Factor 2018 che ha segnato il record stagionale di ascolti con una media di 1.342.659 spettatori con 2.404.767 di spettatori unici. Un successo per la 7ª puntata live del talent show prodotto da Fremantle: +18% rispetto alla scorso anno. Il picco di share è stato dell’8,95% registrato alle 23.33 al momento dell’eliminazione di Leo Gassmann, concorrente della squadra di Mara Maionchi, mentre il picco di spettatori è avvenuto alle 22.18 con 1.490.112 spettatori durante l’esibizione di Anastasio che sfiderà Bowland, Luna e Na omi per il titolo di X Factor nella finale del Mediolanum Forum di Assago giovedì prossimo, in diretta su Sky Uno dalle 21.15.