Il gesto plateale di Alda D'Eusanio contro Corona. E lo studio applaude

Alda D’Eusanio a “Vieni da me” di Caterina Balivo non cambia idea su Fabrizio Corona. Durante il gioco “A chi l’hai detto?”, la giornalista indovina di avere sulla testa la fotografia dell’ex re dei paparazzi, getta via la foto con disgusto e commenta: “Conoscevo suo padre e suo zio, proviene da una bella famiglia, di grandi giornalisti dalla grande onestà sia intellettuale sia culturale, grandi lavoratori, l’educazione la dai con l’esempio non solo con le parole. La sua famiglia è benestante, appartiene alla borghesia milanese, la mamma è una bella donna che si è dedicata alla famiglia e lui è uscito fuori così. Agli italiani dico di smettere di seguire un personaggio del genere perché non è un esempio né per i giovani né per nessuno. Ogni volta che lo seguite per lui sono soldi”. Lo studio applaude, Caterina Balivo si dissocia.