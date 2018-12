Andrea Mainardi in ospedale, incidente tragicomico al Gf Vip3

Andrea Mainardi, uno dei finalisti del Grande Fratello Vip 3, finisce in ospedale. Ieri sera, lo chef ieri sera, era un po’ alticcio ed è andato a sbattere con la faccia contro il vetro della veranda. L’impatto è stato così forte che ha perso sangue dal naso e si sono gonfiate le labbra. Non è bastato mettere la borsa del ghiaccio perché il dolore era talmente forte che Andrea Mainardi è stato portato al Pronto Soccorso per sospetta frattura del setto nasale.

Piccolo incidente nella notte per Andrea Mainardi. Dopo essere stato accompagnato in ospedale per un controllo medico lo chef è rientrato nella Casa di #GFVIP e sta bene. pic.twitter.com/x97lp77OuL 8 dicembre 2018

La produzione ha fatto sapere che, dopo i dovuti accertamenti in ospedale, "lo chef è rientrato nella Casa del Gf Vip e sta bene".