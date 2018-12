X Factor, via anche Gassman. E Manuel Agnelli gela il pubblico

È arrivata la puntata più temuta da concorrenti e giudici di X Factor: la semifinale con doppia eliminazione. E sono arrivati i colpi di scena più inaspettati di quest’edizione: a lasciare la competizione a un passo dalla finale sono Martina Attilli e Leo Gassman, due dei grandi favoriti per la vittoria. In chiusura arriva anche un'inaspettata notizia: Manuel Agnelli annuncia che questo sarà il suo ultimo anno a X Factor. L’altro importante avvenimento della serata è il ritorno di Lorenzo Licitra, il vincitore della scorsa edizione che nel giro di qualche mese è finito da X Factor a Chi l’ha visto? A quanto pare un suo disco è in uscita nei primi mesi del 2019, ma non diamo nulla per scontato.

L’eliminazione più dolorosa è senza dubbio quella di Martina Attilli, arrivata a sangue freddo e in modo totalmente inaspettato, senza passare per il ballottaggio, al termine della prima manche, in cui i concorrenti hanno cantato brani scelti da loro. Martina sceglie di interpretare un brano di Miley Cirus, “The Climb”, con risultati vocali disastrosi e se ne accorgono tutti. Fedez è molto critico e si becca gli applausi dello studio; sui social ci vanno giù ancora più pesante.

Rischiano di essere eliminati già alla prima manche anche Leo Gassman e Luna. La voce di Leo interpreta “Dead In The Water” di Noel Gallagher, ma è la voce di qualcuno che si sente eliminato da qualche puntata. Il ragazzo sembra non farcela più di stare lì dentro. Luna porta sul palco “Mica Van Gogh” di Caparezza, ma la sedicenne concorrente di Manuel Agnelli sembra sopraffatta dalla potenza del pezzo. Forse sarebbe stato meglio rimanere in ambito più pop.

La seconda manche è un medley serrato di cover scelte dai giudici e infatti va decisamente meglio. Anastasio, il favorito per la vittoria, reinterpreta “Clint Eastwood” dei Gorillaz. È sempre la stessa formula dall’inizio dei live di X Factor, ma funziona. Così come continuano a funzionare e ipnotizzare i Bowland, a cui Lodo Guenzi assegna uno dei brani più raffinati e ricercati arrivati sul palco del talent, “Amandoti” dei CCCP: musicalmente il trio iraniano è una spanna avanti a tutti. Anche Naomi e il suo giudice Fedez, dopo lo sbandamento a metà percorso, sembrano aver trovato la formula giusta: rap veloce – spesso incomprensibile – e ritornelli pop su cui sfruttare la voce dell’ex soprano.

Il pubblico decide di mandare al ballottaggio Luna e Leo Gassman. Sul tavolo dei giudici, per l’ennesima volta, la situazione è di equilibrio e si va al Tilt. Dopo i consueti 180 secondi di nuovo il pubblico stavolta sceglie di eliminare Leo Gassman. Il figlio d’arte può consolarsi con Mara Maionchi che a fine puntata promette di fargli avere il suo numero, magari per qualche contratto discografico. Manuel Agnelli può tirare un sospiro di sollievo: nel giro di due puntate ha rischiato di rimanere senza concorrenti e chiudere nel modo peggiore il suo ultimo anno a X Factor. E invece, contro tutti i pronostici, tutti e quattro i giudici si giocheranno la finale di giovedì prossimo.