Grande Fratello Vip, la gaffe di Signorini è imbarazzante

Alfonso Signorini, ospite di Federica Panicucci a “Mattino Cinque”, fa il punto della situazione in vista della finale della terza edizione del Grande Fratello Vip: “Mi sono molto divertito”, ma poco dopo si contraddice: “Se non inventavo il rito magico di che si parlava?”. L’opinionista rivela anche chi è il suo preferito: “Vorrei che vincesse Andrea Mainardi”.

Alfonso Signorini esordisce con: “È stata un’edizione molto particolare, piena di colpi di scena e per quanto mi riguarda più divertente del solito”, Federica Panicucci gli fa i complimenti e si dice d’accordo. Dopo un po’ di sana pubblicità al settimanale “Chi”, la Panicucci gli chiede della lite Corona-Blasi: “Avevo di fronte gli autori del GF che gesticolavano e mi dicevano parla, parla, parla, ma per me quello non era il Grande Fratello Vip e sono stato zitto. Gli avvocati di Fabrizio Corona hanno detto che la lite era programmata, non è assolutamente vero, è stata una cosa talmente improvvisa che ha preso tutti di sorpresa. C’erano persone che cercavano di fermare Ilary Blasi, che non è donna da seguire copioni specie sulla vita privata, era qualcosa che aveva sul gozzo da 13 anni e voleva tirarla fuori” e ribadisce: “Non sono intervenuto perché ero il terzo incomodo, sarei stato fuori posto. L’ho detto a Ilary, io non lo avrei fatto, però capisco la reazione di una donna che aveva qualcosa da risolvere e lo ha fatto. Lei ha proseguito calmissima, c’era molta tensione, c’erano i genitori e Totti dietro le quinte. Corona doveva tornare in studio ma non lo abbiamo più visto, lo abbiamo visto sui social lanciare anatemi contro Ilary”.

La Panicucci entra nel merito del GFVip: “Chi vince?”, “Non lo so, lo decide il pubblico. Spero che i due ultimi finalisti siano Andrea Mainardi e Walter Nudo e spero che vinca Mainardi”. Poi si lascia sfuggire cosa pensa davvero di questo GF cadendo in contraddizione: “La storia tra Giulia Salemi e Francesco Monte? Nessuna delle storie che si sono sviluppate mi convince, sono persone che hanno iniziato a conoscersi, non è amore, non è passione, è l’edizione dei grattini. Il caos per il rito propiziatorio di Fariba? Meno male che mi è venuto in mente di fare questa cosa, di fare il rito propiziatorio, almeno si è parlato di qualcosa di questo Grande Fratello”.

Signorini reputa Fariba Tehrani un personaggio: “Io l’anno prossimo la vedo nella Casa oppure all’Isola dei Famosi (pare sia in lizza, nda). Sì un po’ ha inficiato il percorso di Giulia, ma per aiutarla, è un po’ invadente, rompipalle e vi rivelo che i peli pubici di Cecilia erano quelli di Teo il mio gatto. Mi ha fatto ridere vedere interi talk sulle macumbe, sui riti, ma stiamo scherzando?”.

Il direttore di “Chi” ha le idee chiare anche sulla lite tra Giulia e Silvia Provvedi e Alessandro Cecchi Paone: “Mi suonano stonate queste imprecazioni, queste parolacce che Giulia ha rivolto a Cecchi Paone, dobbiamo rispetto a una persona del suo spessore e della sua cultura. Sai se mio manda a quel paese un premio Nobel è un conto, se lo fa una ragazza che ha ancora molta strada da fare mi dà fastidio. Non mi sono piaciuti i toni di Cecchi Paone, nemmeno quelli con Jane Alexander che ha una sua maturità. Non doveva permettersi di criticarla e di tirare in mezzo il figlio Damiano. Cecchi Paone ha dato un apporto al GFVip determinante, si è sentito un italiano corretto, però diciamo che la sua eliminazione era certa, era una battaglia persa in partenza perché la sua figura all’interno del GF, un contesto giovane e poco acculturato, stonava. La sua però è stata una presenza importante”.

In merito a Jane Alexander e Elia Fongaro (fuori i due si frequentano e sono molto affiatati a giudicare dalle Instagram Stories, nda), Signorini rivela: “Ho ricevuto le prime fotografie, pare si stiano lasciando andare e stiano cercando casa insieme. Fuori per ora pochissimi baci, c’è una mano che si sfiora, una cena… in studio fu tutto più passionale, il loro fu un bacio alla Via col Vento, roba che Reth e Rossella potevano andare in pensione. All’interno non mi convincevano, fuori lui era una sfinge, ma bisogna avere rispetto per il suo modo di fare, ha voluto tutelare Jane ed è apprezzabile per quanto poco televisivo. Se Gianmarco ha fatto bene ad andare in tv? Ha fatto bene se aveva qualcosa da dire, io sono della vecchia scuola di pensiero le cose si devono risolvere tra le mura domestiche e non nei salotti tv”.

Alfonso Signorini lancia un’ultima bomba e riguarda Stefano Sala: vige il massimo riserbo sulla telefonata con Dasha, la sua fidanzata. A oggi è ancora tutto molto misterioso: “Benedetta Mazza è da tre mesi che aspetta. Dasha è un enigma, non si sa dove sia, lì c’è un mistero, una storia deve ancora essere scoperta. La sanno solo gli autori che li hanno messi in contatto, c’è stata una telefonata, ma pare che il motivo di quella telefonata non sia mai esistito, non si capisce perché abbiano inventato un particolare così intimo che non era vero (si riferisce alla notizia della presunta gravidanza di Dasha che lei ha smentito sui social, nda). Lanciamo questa bomba: c’è del mistero nella telefonata tra Stefano e Dasha. Anche se sappiamo non parliamo, è una questione talmente intima che non possiamo parlarne” e su Lory Del Santo: “Non si è mai lasciata andare, è stata poco televisiva, ma molto vera. Bello il rapporto con Devin, il figlio che l’è rimasto. Ero perplesso e non ero d’accordo sul suo ingresso, mi sembrava un’operazione troppo rischiosa, invece avevano ragione gli autori. Lory ha dato dimostrazione di grande maturità e intelligenza”. Infine fa uno spoiler sulla sigla del 20 dicembre: “Giocheremo con l’elemento cardine di quest’edizione le parrucche di Ilary Blasi. Se la metterò anch’io? Ah chissà”.