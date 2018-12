Tutto pronto per la semifinale di X Factor 2018, in onda stasera 6 dicembre su Sky Uno a partire dalle 21.15, con lo spettro della doppia eliminazione per i concorrenti in gara. Sono sei i talenti ancora in garache si esibiranno in una doppia performance. Due i brani per ogni talento: uno assegnato dal proprio giudice e l’altro scelto in autonomia.

Tra i giudici trema Fedez: l'unica Over in gara è la virtuosa Naomi che presenterà un mash up di "Rap God" di Eminem e "Beautiful" di Christina Aguilera mentre nella prima manche canterà "Problem" di Ariana Grande.

Una sola band in gara anche per Lodo Guenzi. I Bowland presenteranno "Amami ancora" di Gianna Nannini, scelta dal leader de Lo Stato Sociale, e "Iron" di "Woodkid".

Ottime chance per Manuel Agnelli (Under Donne). Per la giovane Martina Attili il cantante degli Afterhours ha scelto "Clown" di Emeli Sandé. In scaletta anche "The Climb" di Miley Cyrus. L'energetica Luna, invece, eseguirà "Can’t Hold Us" di Macklemore e "Mica Van Gogh" di Caparezza.

Due cantanti in gara anche per Mara Maionchi (Under Uomini). Anastasio, tra i favoriti, canterà con i consueti adattamenti "Clint Eastwood" dei Gorillaz e "La porta dello spavento supremo" di Franco Battiato. Per Leo Gassman "Come è profondo il mare" di Lucio Dalla e "Dead In The Water" di Noel Gallagher.

Ad aprire le danza il ritorno da ospite del vincitore della scorsa edizione di Lorenzo Licitra. Insieme ai sei talenti superstiti, si cimenterà in una grande performance corale sulle note del capolavoro di Bob Dylan "A Hard Rain's A-Gonna Fall". Attesa anche per la performance di Salmo.

La puntata è a tema “Un mare da salvare”, la campagna di Sky per la salvaguardia dei mari contro l’inquinamento da plastica.