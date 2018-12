L'Eredità sotto accusa: "Il campione Juan Ranieri aiutato"

Polemiche (social) si abbattono sull’ultima puntata de "L’Eredità" il game show condotto da Flavio Insinna che, dopo un avvio stentato, ha portato al successo d’ascolti il preserale di Rai 1. Tuttavia il web nelle ultime ore è insorto accusando il programma di "proteggere e favorire" il campione in carica Juan Ranieri, di origine argentine, "per mantenere alto lo share".

Nella puntata del 5 dicembre, per la prima volta viene introdotto un "blocco" in cui il campione in carica (Juan finora ha vinto 122.500 euro nda) non solo è immune, ma è anche giudice-arbitro con facoltà di eliminare l’avversario che ritiene più temibile facendolo scontrare con un altro concorrente. A metà gioco, Juan e un'altra concorrente, Paola, si sfidano per decidere chi debba rimanere in gara e, secondo i social, le domande riservate al campione si rivelano più semplici con lo scopo di "farlo vincere ancora". Juan infatti doveva indovinare “Il numero da dire al medico”, “Piccola sedia di legno” e “Lo pesca chi ha fortuna”, mentre la sfidante avrebbe dovuto sapere “Matematico dell’antichità”, “Gruppo di lingue come il finlandese” e “Misura le variazioni di un fiume”.

Poi, una volta al duello finale (con Andrea) il conduttore Flavio Insinna gli chiede: "Come si definisce la spada per chi corre un pericolo imminente, chi finisce a Lilliput, come si traduce in italiano Q.I., che ruolo ricopriva Pierluigi Collina sui campi da calcio, a quale unità di misura corrispondono 1000 chilogrammi”. E, di nuovo, le domande del suo sfidante sono di altro tenore: “Quanti sono i principi fondamentali della Costituzione, in quale paese era in vigore la dracma, oltre al creolo qual è la lingua ufficiale di Haiti, quanti attrezzi si utilizzano nella ginnastica ritmica e Boccioni e Balla sono esponenti di quale corrente artistica?”. Naturalmente Andrea "cade" ma Juan va alla ghigliottina dove sbaglia parola.

Così subito dopo la fine della puntata sui social piovono reazioni indignate di sfogo: “Peccato, stasera Juan non ha avuto il suggerimento giusto”; “Dopo le polemiche dei giorni scorsi pensavo usassero un po’ più di intelligenza per pilotare la vittoria del pupillo di turno, invece si sono coperti di ridicolo, imbarazzanti”; “Programma da denuncia penale”; “Insinna ha sudato freddo quando Juan ha sbagliato”;

Eh sì, Juan hai sbagliato! seppure le domande del tuo avversario erano più difficili — Cecia (@AdamantinaCecia) 5 dicembre 2018

“Il campione è talmente bravo che non sa a cosa corrisponde l’unità di misura di 1000 kg buttata lì per chiudere in fretta i rigori”; “Basta troppo disparità di trattamento”; “Ma avevamo un debito con l’Argentina che dobbiamo estinguere attraverso Juan?”; “Che sia raccomandato è sempre più palese, la disparità di domande è imbarazzante, Insinna che sta solo ad adularlo, ma di chi è figlio??”;

L'unica speranza resta Andrea.. Ma gli chiederanno la data di nascita dell'ultimo Imperatore Giapponese. In Giapponese. #leredita — Calinda (@Calinda722) 5 dicembre 2018

“L’ho vista brutta stasera… Volevo ringraziare gli autori per i suggerimenti e gli aiutini”; “Boccioni e Balla contro Collina e sbaglia lo stesso! Ma la spunta per somma di favoritismi”; “Insinna dice che è entra nel cuore della gente, ma chi??”; “Che peccato quando la fanno così sporca, magari avrebbe vinto lo stesso, ma così è umiliante anche per lui”. Ma stasera sarà di nuovo Juan contro tutti.