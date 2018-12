Disney on Ice, a Roma le fiabe più belle... sui pattini

Topolino, Minnie, Paperino e Pippo tornano sul palco in una spettacolare produzione sul ghiaccio con numeri mozzafiato fra i migliori al mondo e con i momenti indimenticabili del Regno Disney. Prodotto da Feld Entertainment, Disney on Ice Le Fiabe Incantate arriva in Italia per la prima volta presentato da Applauso, in collaborazione con The Base.

Dopo il grande successo dei giorni scorsi a Milano, lo spettacolo arriva a Roma (dove manca da 5 anni) per otto repliche al Palalottomatica da giovedì 6 a domenica 9 dicembre

Le Fiabe Incantate porta il divertimento in una nuova dimensione: è un’esilarante storia di regalità con le più amate eroine Disney e i loro fedeli compagni di avventure, avvolta da un’energica coreografia e da numeri strabilianti che coinvolgeranno il pubblico di ogni età tenendolo con il fiato sospeso.

Gli spettatori entreranno in questo mondo incantato, guidati da Minnie e Topolino. Incontreranno Sebastian con la sua band di crostacei e le Figlie del Re Tritone da La Sirenetta, tutti insieme per introdurre Ariel in un entusiasmante medley di pop anni ’80; si imbatteranno nei simpatici briganti della taverna della vivace Rapunzel e il suo affascinante amico Flynn Rider in un viaggio unico alla scoperta delle luci galleggianti; potranno rivivere un classico Disney al ritmo di “Tale as Old as Time” con i servitori incantati de La Bella e la Bestia. E poi, per la prima volta, gli spettatori incontreranno Anna ed Elsa dal pluripremiato film di animazione più apprezzato di tutti i tempi Disney Frozen! Il pubblico partirà per un viaggio verso le Montagne del Nord con il simpatico pupazzo di neve Olaf, il ruvido Kristoff e la fedele renna Sven per aiutare le principesse sorelle in un’avventura piena di azione, magia e personaggi indimenticabili, al ritmo di brani come “Let it Go” e “In Summer”. Le sorelle scoprono il vero significato dell’amore, e per i genitori che faticano a trovare dei modelli per i loro figli si tratta di esempi di forza che mostreranno come credere in sé stessi.

Feld Entertainment fa sfoggio ancora una volta di artisti del pattinaggio artistico di prim’ordine, eseguendo acrobazie entusiasmanti e con numeri aerei davvero mozzafiato che lasceranno tutti con il fiato sospeso. Il pubblico sarà rapito nel vedere Ariel che da sirena diviene umana fino a proiettarsi a 10 metri dalla pista per mostrare le sue gambe nuove; e Rapunzel e Flynn Rider che scappano dalla torre e volteggiano a 5 metri di altezza con le loro audaci acrobazie.

“Volevamo catturare i momenti e le peculiarità che definiscono questi personaggi tanto amati e lo abbiamo fatto mettendo in scena numeri di alto spessore atletico. È questo che rende diverso ‘Le Fiabe incantate’. Abbiamo selezionato scene famose dei film e le abbiamo modernizzate con alcuni dettagli che le renderanno davvero sorprendenti, creando con minuzia e precisione numeri acrobatici davvero meravigliosi” racconta il regista Patty Vincent.

Numeri e curiosità - Il castello di Elsa di Disney Frozen cambia colore in base al suo stato d’animo e richiede ben 50 animatori per ricreare lo stesso effetto; i costumi usati sono 180 e rievocano le pellicole, ciascun segmento ha caratteristiche uniche in base ai diversi personaggi, luoghi e periodi; vengono utilizzati 1000 metri di tessuto per i tendaggi e sono necessari 600 metri di tessuto per creare i lunghi capelli di Rapunzel; ci vogliono dalle 12 alle 15 ore per montare la produzione e dalle 4 alle 6 ore per smontarla; sono necessari 17 camion per trasportarla; in scena vengono usati 154 proiettori mobili e 10 chilometri di cavi per l’illuminazione, e 40 altoparlanti.

Ricco di grande talento e di una passione e magia uniche nel raccontare storie avventurose, Disney On Ice Le Fiabe Incantate saprà ispirare il pubblico e lo porterà letteralmente a raggiungere le stelle, unendo le generazioni e permettendo alle famiglie di creare ricordi memorabili che rimarranno impressi per lungo tempo. Biglietti disponibili sul Circuito Ticketone .