La prima standing ovation del quinto live di X Factor dedicato agli inediti scatta con "La fine del mondo", il rap apocalittico di Anastasio. Prodotto da Don Joe e accompagnato sul palco da effetti pirotecnici, il brano che spazia tra meteoriti e feste apocalittiche nella cappella Sistina ha conquistato il pubblico e i giudici. "Cono cinque anni che sto in questo programma ma non ho mai visto un focus sulla scrittura come in Anastasio", commenta Fedez. "Tutti erano focalizzati sulla trap, ma lui dimostra che basta una penna autentica per fare grandi cose". Per Manuel Agnelli La fine del mondo "marcherà questa edizione" di X Factor mentre Lodo esalta l'"urgenza e la rabbia" del giovane rapper.

Stravede per il suo pupillo Mara Maionchi che non nasconde il suo entusiasmo, quasi come dopo la versione rivisitata di Another brick in the wall dei Pink Floyd: "E' un pezzo micidiale e Anastasio rappresenta una novità sotto tantissimi aspetti".