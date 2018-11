Simona Ventura spiazza tutti: cosa vuole da Mara Venier

Caschetto biondo, tailleur pantalone granata, tacchi altissimi: Simona Ventura è in forma smagliante a “Cr4, La Repubblica delle Donne”. Si concede tra pubblico e privato e porge un ramoscello d’ulivo a Mara Venier. Alfonso Signorini introduce Simona Ventura in maniera lusinghiera: “Certo che la metto in copertina anche dopo il settimanale Oggi, Simona è come il maiale: non si butta via niente”. La Ventura entra ballando ed è un ottimo champagne millesimato: “Non mollo mai e ha ragione Alfonso, sono veramente come il maiale di cui non si butta via niente”.

Simona Ventura e Gerò Carraro

La conduttrice di Temptation Island ha lasciato lo storico fidanzato nonché figlio del marito di Mara Venier e spiega perché ha deciso di comunicare la fine del rapporto lungo 8 anni con un video: “Ho pensato a lungo prima di fare quel video. La prima separazione è stata molto dolorosa per me e Stefano, ma soprattutto per i nostri figli, otto anni di di rapporto sono come un matrimonio e quindi volevo far vedere che il legame era mutato, ma era rimasto rispetto. Possiamo essere buoni amici e dei buon i genitori per Caterina che non ci voleva vedere in guerra. L’aggressione a mio figlio Niccolò è stato uno choc ed è cambiato tutto, sono cambiate le mie priorità: prima i figli, poi il lavoro perché ci voglio provare…”. Signorini la interrompe: “E il povero Gerò se l’è presa in quel posto”, “No, aveva bisogno di attenzioni e io non sono la donna giusta per lui”.

Piero Chiambretti rispolvera un aneddoto: “Da giovani a Torino ci incrociavamo allo stadio e poi per lavoro ci trasferimmo a Roma, conoscevo solo lei, la chiamai: “Ciao Simona, sono io, usciamo?”. “No, no”, chiuse il telefono e non la sentì più per anni”. Alfonso Signorini, in serata di grazia (ricorda pure l'episodio di quando fu fermato in aeroporto con una nota conduttrice Mediaset il cui nome inizia per "A" perché in valigia aveva un vibratore), ha un altro retroscena: “Non ci vede più da lontano! Dietro le quinte abbiamo visto le carte con la regina di quadri, le ho detto ‘sei tu’ e lei no è la De Filippi” e la Ventura autoironica: “Non ci vedo più! Vedo solo De Filippi”.

Simona Ventura e Mara Venier

Alfonso Signorini e Piero Chiambretti sottolineano che il filmato della separazione consensuale è ben scritto, ma il direttore di “Chi” punzecchia: “Quanto ha goduto Mara di questa separazione?”. La Ventura sorride: “Non so chi sia... non so, non voglio sapere perché le voglio bene”. Più tardi la Ventura, frizzante e dolce allo stesso tempo, alla domanda se ci siano margini per far pace con Mara Venier si dice pronta a sotterrare l’ascia di guerra: “Signorini lo sa che io sono molto più accomodante di Mara su questa vicenda. Mio figlio si è salvato da una cosa impensabile, 11 coltellate. Dio ha voluto darci un segnale e ci è servito. Oggi non voglio più avere rancori e fare guerre. Non avrei alcun problema a far pace con Mara”.

Simona Ventura e il gossip

Quest’estate Signorini ha pubblicato una fotografia di Gerò Carraro in barca con una donna mora mentre la Ventura conduceva Temptation Island. La conduttrice di Chivasso ne approfitta: “La mora della foto? E’ il mio avvocato, è una bufala, non me ne può fregar di meno, infatti è ancora il mio avvocato. Dovete sapere che con Alfonso siamo amici da 30 anni, ma lo devi prendere così com’è. Ognuno fa il suo lavoro. Il lunedì sera mi chiama ‘Simonaaaaa’ e io subito ‘eccola là, che ca**o è successo?’ Domani c’è la copertina, niente di che… e poi taraaadaaan”. In effetti il direttore di “Chi” vuole approfondire quello scatto estivo: “Allora vi dico cosa c’era di strano. Gerò stava mangiando in barca con alcuni amici, poi ha preso l’avvocato e l’ha portato su un’altra barca. Hanno preso il sole, poco dopo sono spariti e sono andati sottocoperta. Cosa ci sono andati a fare?”, ma la Ventura è tranquilla: “Non me ne frega niente, non riuscirete a farmi cambiare umore, sono in grazia di Dio. Non l’ho lasciato per quella foto. Dico quattro volte no! E poi penso che gli uomini cazzeggiano e le donne sostituiscono. Se tradisco, e l’ho fatto poche volte, è definitivo” e tira le orecchie all’amico Alfonso: “Io sarò un maiale e una vecchia volpe, ma tu ora sei un pollo allo spiedo”.

Simona Ventura e Temptation Island Vip

Il ruolo di Simona nel docu-reality non è stato semplice soprattutto al cospetto di Nicoletta Larini, l’attuale compagna dell’ex marito Stefano Bettarini: “dovevo essere super partes e con lei sbagliai, non mi riuscì. Ero sincera, io quando chiudo, chiudo davvero e vado avanti. Non torno mai indietro”.

Simona Ventura e Harvey Weinstein

Super Simo ha avuto modo di conoscere l’ex potentissimo produttore di Hollywood: “Ho sempre detto che è la persona più antipatica del mondo, ma vista la sua posizione ho visto molte donne andare verso di lui e non viceversa. Il #Metoo è stato travolgente in America, non tanto in Italia. Come in tutte le rivoluzioni ci sono morti e feriti e a un certo punto non si riesce a distinguere”.

Simona Ventura e il retroscena al Festival di Sanremo

Piero Chiambretti tira fuori una vecchia foto della Ventura con Alessandro Benetton e Flavio Briatore. Signorini afferma: “Negli anni ‘90 ha avuto una breve ma intensa storia con Alessandro Benetton”. “Vero e siamo rimasti amici” conferma la Ventura che però rispedisce al mittente la bomba di aver avuto un flirt con Flavio Briatore: “Eh no, Alfonso, sii serio e dì la verità”, “Si diceva che tu e Mara Venier aveste messo gli occhi su Flavio”. Super Simo nega: “No, la verità è che mi hanno piazzato con Flavio per coprire un’altra storia e qui finisco…” (cioè la Venier?). E la Zanicchi: “Ha ragione Simo. Io c’ero e potrei dire tante altre cose ma non le dico”.

Simona Ventura e Matteo Salvini

Il vicepremier Salvini ha fatto un selfie sorridente con il proprietario della discoteca Old Fashion dove fu aggredito Niccolò e la Ventura non ha gradito: “Non appartengo ad alcun colore politico, ma quella è stata una leggerezza”.