A "Temptation Island Vip" Sossio umiliato perde tutto

A Temptation Island Vip Sossio Aruta e Ursula Bennardo escono separati al termine di un confronto infuocato sotto gli occhi di Simona Ventura. Ma il protagonista del Trono Over di "Uomini e Donne" prende un doppio palo. Anche la tentatrice Sara vola via come una lanterna cinese.

Un pugno di mosche

Ursula Bennardo si presenta al falò con Simona Ventura con un trucco leggero come il piombo al quale ha aggiunto un orecchino gigante in plastica fucsia per paura di passare inosservata. Nel suo RVM vede Sossio massaggiare profondamente la schiena di Sara e dire la verità per la prima volta: “Mi dispiacerebbe uscire da qua a mani vuote, con niente di qua e là. Che burdell, burdell”. Sempre lo “sfigato” Sossio ha deciso di farsi ribaltare come un canotto in mare al falò di confronto: “Se Sara (quando la bacia sembra un lavandino sgorgato) mi avesse mostrato il 50% dell’interesse che ho io… dovrebbe sciogliersi un pochettino”. Vuole sapere in tutti i modi dalla single se può battere la strada nuova o deve tornare di corsa sulla strada vecchia. La tipica narrazione al contrario di Temptation Island Vip prevede un paio di video per Sossio in cui Ursula massaggia l’amico-nemico Giorgio Alfieri e gli dà del pezzente: “Ha una vita di m***a e vuole farla fare anche a me? Voleva fare una vacanza e mi ha fatto capire che dovevo pagarmela da sola”. Il nullafacente Aruta gioca sulla sponda del vittimismo: “E’ un diavolo travestito da angelo. Doveva chiedermi il falò di confronto subito dopo che ha visto che conoscevo un’altra ragazza. Pensavo fosse amore e invece era un calesse. Per stare con me occorre il cuore”. Magari un po’ meno porto di mare del suo. Sossio ammette anche di non aver un impiego fisso e di aver pochi soldi. Se, tra un programma e una serata, si trovasse un lavoro non sarebbe una cattivissima idea. Poco prima del falò di confronto, Sossio legge a Sara una sua lettera. Forse sua, perché s’impappina come se l’avesse scritta un autore.

Arriva il falò e Sossio fulmina Ursula: “Hai fatto tre settimane di vacanza gratis, sei contenta?” e quella: “Mi aggredisce perché ha la coscienza così sporca che non può fare altro”. Simona Ventura, ingioiellata ed elegantissima, fischia subito la lite a centrotronco. Ursula scoppia a piangere: “Io non ho il carattere di m***a. Ero di là e sembravi tu il tentatore”. I video dovrebbero inchiodarlo eppure Aruta cerca il dribbling: “Non ci ho mai provato! Non hai capito niente! E’ solo un’amicizia! Devi moderare il linguaggio, mi hai rotto! Stai parlando solo tu”. Perde il senno davanti alla battuta di Ursula: “Ha altri due-tre anni poi zan,zan basta fare il grand’uomo”. Si sente devirilizzato perché Ursula gli rinfaccia le medesime cose dell’ex moglie (beh, un motivo ci sarà..). La Ventura è costretta a intervenire una seconda volta e poi a separarli. Quando il fidanzato ritorna, fa la domanda di rito e la dama bionda conferma: “Esco da sola”.

"Metti la testa a posto e fatti una famiglia, non pensare a fare il latin lover!" #TemptationIslandVip pic.twitter.com/Kc5XJqARuR — Temptation Island (@TemptationITA) 9 ottobre 2018

Che palo, bomber!

Sossio resta sul ceppo e se ne esce con un divertentissimo: “Anch’io volevo dire la stessa cosa. Sono un cucciolo, voglio fare l’amore, non la guerra. Sara è il mio rifugio e mi piace molto”. Simona Ventura prova a ricondurlo sulla via della ragione, ma quello zompetta felice verso il villaggio convinto, unico in tutto l’universo, di trovare Sara già in posizione supina. Ovviamente la bella tentatrice era fuggita più rapida di un leprotto e più lontano della lanterna cinese che con Sossio aveva fatto volare via la sera precedente. Aruta pretende di incontrarla, quella lo abbraccia entusiasta all’idea che sia finita e lo blasta: “Non sento né una spinta né un’infatuazione nei tuoi confronti. Non me la sento di uscire con te”. Palo interno, traversa ed esterno rete per il bomber che vede materializzarsi il suo incubo: di nuovo single, di nuovo a casa di mamma.