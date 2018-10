Fialdini e Timperi in bilico, la coppia "separata" in studio

"Separati" in studio. Francesca Fialdini e Tiberio Timperi sulla carta sono i co-conduttori de la "Vita in diretta", nei fatti sono due rette parallele che non si incontrano mai. E nemmeno si vogliono incontrare. Aprono il contenitore pomeridiano di Rai 1 come due conoscenti intenti a scambiarsi civili convenevoli in ascensore, poi uno scende a un piano e l’altra a quello successivo.

Timperi alle 16.40 si occupa di un argomento scottante, il poliamore e le sue conseguenze (capostipite Pupo) e al termine lancia la Fialdini che, per risollevare gli ascolti, punta sulla cronaca nera. E così via: ogni blocco è a camera stagna e qualche volta la conduttrice si dimentica di dare la linea al collega. Il sole e la luna, il giorno e la notte, il mare e i monti. Fialdini e Timperi si ritrovano al centro dello studio solo a fine programma e giusto per il tempo di salutare il pubblico. La conduttrice cinge la vita del collega con fare così affettuoso da stupirlo e confonderlo: “Dopo di noi Insinna con Reazione a catena, Flaviuccio”. Ma quella lo bacchetta: "No, è con L’Eredità". Mentre sfuma la sigla, Timperi se la prende con gli autori: “Se non mi avvisate che devo chiudere, sono costretto ad andare avanti”. Maggio è sempre più lontano.