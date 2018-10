Maurizio Battista pronto a lasciare la Casa del Grande Fratello Vip

Dopo la pasta per la pizza buttata per terra e rimessa tranquillamente nell’impasto da parte di Cristiano Malgioglio al Grande Fratello Vip 2, credevamo di aver assistito alla cosa più schifosa che gli inquilini del reality show avessero fatto. Ci ha pensato il comico Maurizio Battista a scavare ancora. Venerdì era in cucina quando ha preso un foglio di carta assorbente, l’ha infilata nella parte bassa della schiena per pulirsi non si sa cosa e poi ha continuato a cucinare come se nulla fosse. Senza neppure lavarsi le mani.

Ma io dico, ma come ti viene in mente di fare una cosa del genere mentre stai cucinando??? Ma anche a casa propria, figuriamoci nel #gfvip! Ditemi che non è vero... pic.twitter.com/I7fDcE56N6 6 ottobre 2018

Battista non ha fatto breccia nel pubblico per la sua tendenza a sparlare di tutti e da giorni “minaccia” di ritirarsi. Ieri pomeriggio, in un confronto con Elia Fongaro (attaccato la prima settimana e adesso considerato suo amico), ha definito il judoka Fabio Basile “una bandierina al vento, uno che va dove crede ci sia il più forte”. Se dovesse restare nella casa più spiata d’Italia sa già chi nominare.