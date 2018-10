X Factor, Lodo Guenzi sotto accusa

Dal sound di protesta della band “Lo Stato sociale” a “X Factor”: Lodo Guenzi è il nuovo giudice del talent show di SkyUno al fianco di Manuel Agnelli, Mara Maionchi e Fedez. Prende il posto di Asia Argento che, di comune accordo con la produzione, aveva deciso di lasciare il programma per difendersi dalle accuse di molestie di Jimmy Bennett. L’artista, che debutterà con i Live Show, ha scritto un lungo post in cui rendeva merito ad Asia di essere stata un ottimo giudice: “Credo sia stata bravissima, ho la fortuna di ereditare una squadra splendida e qualsiasi cosa di buono succederà sarà merito suo”.

Lodo ha chiesto ai fan di supportarlo in quest’inedita avventura, ma in cambio ha ricevuto tanto biasimo. I social, infatti, hanno demolito il suo arrivo: “Siete imbarazzanti, cambio canale”, “Iniziano con il dissenso al sistema e poi si fanno comprare, la coerenza questa sconosciuta”, “Niente contro Lodo, ma sostituire Asia è stata una mossa sbagliata, vi siete omologati” e ancora: “lo specchio dell’Italia: dicono tutto e poi se lo rimangiano dopo un secondo”, “Entra lui e usciamo noi…”, “Felice di cambiare canale, avete cavalcato l’onda finché vi ha fatto comodo pubblicizzandola come punta di diamante”.

Gli appassionati di “X Factor” sostengono che la sostituzione di Asia Argento sia una decisione da “omologati” e “bigotta” e che non abbia affatto tutelato i cantanti in gara. E’ partito perfino l’hashtag #boicottaxfactor. Lodo Guenzi si può consolare pensando a ciò che è successo proprio alla (oggi) osannata Asia Argento. A giugno, la sua nomina fu accolta da critiche viscerali e tanto scetticismo. È finita con un unanime apprezzamento.