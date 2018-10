La Ventura oscura Bettarini e "promuove" Nicoletta: "Ma ai falò contavo fino a 10"

Simona Ventura, ospite di Silvia Toffanin a “Verissimo”, festeggia il successo di Temptation Island Vip (martedì 9 ottobre andrà in onda l’ultima puntata) e narra le difficoltà del falò tra l’ex marito Stefano Bettarini e la fidanzata Nicoletta Larini.

Stefano Bettarini non fa una gran bella figura a "Verissimo", anzi, a detta dell’ex moglie “un uomo tra due dame fa la figura del salame”. La Ventura sottolinea che quel falò è servito a dare un bel messaggio: basta guerre, il matrimonio è finito, restano i bei ricordi. “Ci vogliamo bene adesso” afferma Simona e Stefano: “Gli altri pensano che le frecciatine siano preparate e invece chi ci conosce sa che siamo proprio così, che ci viene spontaneo”. La Toffanin scherza: “Stefano, Nicoletta può parlare?”. La 24enne è più timida e meno avvezza alle telecamere dell’ex coppia d’oro dello showbiz, ma un passo avanti l’ha fatto: ridurre i labbroni con un rossetto naturale e alleggerire il trucco. Sta molto meglio.

La Larini piange dopo aver visto una clip che ricostruiva l’incontro con il suo Betta e tocca alla Ventura commentare: “Questo programma fa mettere sul piatto i propri sentimenti e a tratti è feroce. Sinceramente io non so se lo farei”. L’ex calciatore precisa: “È complicato perché ci mettiamo la faccia. Sono entrato per testare l’amore visto che stiamo insieme h24. Mia mamma sente volentieri solo Nicoletta e Simona”. Le espressioni un po’ scettiche e un po’ smaliziate della Ventura sono una costante quando tratta di Stefano e Nicoletta. La Larini confessa con voce rotta dal pianto (poi aprirà i condotti lacrimali): “Ho perso 6 kg e sono arrivata a 43-45 kg. Non mangiavo, stavo male senza di lui. Non ero abituata alle telecamere. E’ stata un’esperienza forte e ho sofferto. Quando siamo usciti però mi ha detto cose bellissime”.

Super Simo prende in mano le redini dell’incontro: “Mi piace Nicoletta perché si è approcciata alla nostra famiglia con molto rispetto. Io ho tanti anni di più e mi sono sentita di darle dei consigli perché se lo meritava”. Bettarini fa ironia sul suo strambo balletto (che ripropone in studio senza vergogna): “Per fortuna Sossio mi ha battuto! Adesso si parla solo di lui”. Silvia Toffanin torna sull’argomento: Nicoletta bionda-Nicoletta castana e Bettarini si conferma il maschio alfa delle capigliature. La vuole mora e non c’è decolorante che tenga. Nemmeno la mamma di Nicoletta che davvero aveva detto: “Ti vuole scura per non farti emergere”. La Toffanin chiede: “Simo, cambiavi i capelli per Stefano?” e la faccia scettica della Ventura dice tutto: “Chi io?! Zero, zero (e lo fa con la mano, nda). Piuttosto mi facevo nero carbonella!”. La conduttrice di Temptation Island Vip è un pozzo di aneddoti: “Quando sono usciti dal falò lei gli ha dato un ceffone. L’ho visto da lontano! Facevo due ore di palestra al giorno per diminuire lo stress della sofferenza altrui. Quando ero lì facevo training autogeno e contavo fino a 10. Ai falò, la Simona di fuori faceva partire una filippica che non ti dico, in questo caso dovevo ascoltare e sono contenta di averlo fatto”.

Bettarini ritorna sull’accoltellamento del figlio Niccolò avvenuto il 1° luglio scorso: “Sono venuti a bussarmi a casa perché di notte metto il cellulare offline. Uscivano notizie gravi e avevo paura, ma quando da Viareggio sono arrivato a Milano, mi sono tranquillizzato. È un leone e ha combattuto da leone”, chiosa Supersimo: “Sì quell’episodio ci ha unito veramente tanto. Abbiamo rivisto le priorità e abbiamo iniziato a parlarci di nuovo, senza persone in mezzo”. L’intervista finisce con una standing ovation per Simona che impalla Silvia Toffanin pur di lanciare con vigore l’ultima puntata di Temptation Island Vip.