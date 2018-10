La pazzia di Stefano Sala. E Lory Del Santo lo umilia

I concorrenti del GFVip 3 sono stati invitati dal Grande Fratello a raccontare una serata pazza. Tra i racconti più piccanti quelli di Stefano Sala e Ivan Cattaneo, per entrambi serate bollenti con sorpresa.

Ieri sera, il bellissimo e simpatico Stefano Sala (amico del cuore di Francesco Monte) ha narrato ai coinquilini di una serata iniziata bene e proseguita malissimo. “Ho conosciuto questa ragazza a una festa, mi pare che al mio paese ci fosse la sagra della birra – ha detto Sala - Beviamo, siamo sempre più vicini e decidiamo di andar via. Eravamo ubriachi, accendiamo un falò e ci buttiamo in acqua nudi… io già penso a quello che sta per succedere quando lei esce dall’acqua e vedo una fiammata: aveva buttato tutti i vestiti nel fuoco! Siamo tornati a casa nudi dopo aver percorso quasi 2 km. Erano circa le sei e trenta del mattino e il giorno dopo le vecchiette del paese mi additavano e confabulavano. Mi avevano visto anche se mi ero coperto con la mano lì davanti”. Lory Del Santo ironizza: “Ce l’hai talmente grandi le mani che l’avrai coperto”. E quello: “Eh sì, magari con entrambe”.

Anche per Ivan Cattaneo (copia lussuriosa e per nulla divertente di Cristiano Malgioglio), la notte più pazza della sua vita è legata a un incontro a due: “Eravamo in discoteca, abbiamo iniziato a flirtare. Lui era bellissimo, un accenno di barba e una bella voce profonda. Lo porto a casa e ci baciamo. Baci bellissimi, i più belli mai dati, andiamo in camera, ma dopo un po’ vedo che non si va oltre. Pensavo tra me e me sarà poco dotato, forse malato e gli chiedo cosa non va e mi dice sai, sto facendo un percorso con lo psicologo e il chirurgo. Sono una donna che sta diventando uomo. Sono rimasto sconvolto, per me è stato uno choc anche perché baciava in maniera meravigliosa. Mi ha ingannato in pieno, aveva un comportamento da maschio che più maschio non si può”.