Fialdini-Timperi ai ferri corti, guai a "La Vita in Diretta"

Francesca Fialdini e Tiberio Timperi, i conduttori de "La Vita in Diretta" non riescono a trovare il feeling giusto. La scelta della Rai di sostituire l’empatico Marco Liorni con Timperi aveva suscitato più di una perplessità tra gli addetti ai lavori. Pronti, via se n’è avuta la conferma con una serie di gaffe e fuori onda. Secondo il sito Dagospia - sempre ben informato - i rapporti tra i due “sono ai minimi termini” e dunque sembra difficile che la coppia resista fino a fine stagione televisiva. La Rai sarebbe pronta a separarli, ma chi dei due resterà?