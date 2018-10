No, Asia Argento non tornerà sulla poltrona dei giudici di X Factor anche se "l'Italia lo vuole" (sic). E dietro al tavolone del talent show di Sky non finirà neanche l'ex dell'accusatrice-accusata del #MeToo, Morgan al secolo Marco Castoldi. Ad accaparrarsi la sedia di X Factor accanto a Mara Maionchi, Manuel Agnelli e Fedez sarà invece Lodo Guenzi, il cantante e bassista de Lo Stato Sociale, il più mediatico e telegenico componente del gruppo indie che a Sanremo, l'anno scorso, ha fatto il botto anche nel mainstream. Dopo settimane di voci il nodo è stato sciolto, anche perché i live stanno per iniziare.