Francesco Monte e Giulia Salemi a un passo dal bacio. Ieri sera, gli “agiati” e i “cavernicoli” sono stati riuniti, fino a nuova disposizione, nella casa grande. Per l’occasione hanno festeggiato con balli e spumante (Fabio Basile ha raccolto i fondi di tutte le bottiglie e ha dichiarato alla Marchesa Del Secco D’Aragona che si è commossa: “ti voglio bene, ti ho rivalutato perché hai dimostrato spirito di adattamento”).

Poco prima però si trovavano tutti nella caverna e Francesco Monte ha aperto il suo cuore a Giulia Salemi. Evidentemente indeciso (o stratega) su come giocarsi l’avventura, Monte in un primo momento aveva detto a “power” Salemi di volere solo amicizia. Ieri sera però, più volte l’ha esortata a stare sola con lui nonostante lei lo invitasse a raggiungere il gruppo. L’ex smutandata del Festival di Venezia non vede l’ora di baciare l’ex isolano e per un soffio non ha vinto le sue resistenze. La Salemi lo accarezzava con gli occhi a cuoricino, gli teneva la mano e ricambiava le parole affettuose dell’ex di Cecilia Rodriguez: “Anch’io ti sto rivalutando. Rivalutazione power, sei dolce e sensibile. Pensavo fossi meccanico, invece sei un buono. Dimmi come mai ti piaccio, mi vergogno… dai coccolami. Io sento l’ansia delle telecamere… aiuto”. Poi ha messo la testa tra le gambe di Monte che ridendo ha esclamato: “No, Giulia così no, sembra qualcosa di brutto”.

Subito dopo, il modello tarantino ha appoggiato la testa sulle gambe della giovane e si è confidato: “Vieni qui, resta con me. Martedì ho avuto un momento di crisi in confessionale e ti avrei voluta lì con me. Mi hanno chiesto se mi piacerebbe tornare con Cecilia, ma è una domanda talmente assurda e irreale che non so dirti. Eri la persona giusta per supportarmi in quel contesto. Sei davvero una bellissima ragazza. Grande Fratello stasera te la sequestro e la porto in casa con noi”.

Francesco Monte ha svelato anche perché non ha funzionato con Paola Di Benedetto: “All’inizio non ci stavamo simpatici, poi abbiamo capito che ci piacevamo, c’era sintonia. Dopo l’Isola però mi sono reso conto che non ero predisposto ad andare oltre. E’ finita per colpa mia, Cecilia non c’entra niente. Le dissi ‘mi stai prendendo in una situazione dove non ho voglia di innamorarmi, vediamo solo cosa ne esce’. Dopo un mese mi sono reso conto che non andavo oltre nei sentimenti”. I due sono rimasti sul letto a scambiarsi bacini sul viso sempre più vicini al limone duro. A rompere l’idillio ci hanno pensato prima Ivan Cattaneo e poi Lory Del Santo che ha messo il carico da novanta: “Anche se durasse un’ora dovete buttarvi”. Dopo la cena, i due in giardino hanno continuato a scherzare, baciarsi e abbracciarsi, il più affettuoso è stato proprio Monte.