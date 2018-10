Lunedì 8 ottobre la terza puntata del Grande Fratello Vip aprirà la porta rossa a un nuovo concorrente. L'ingresso è ufficiale come si vede nello spot di Canale 5. Ma chi potrebbe essere il nuovo concorrente?

All'appello manca Taylor Mega, la modella italiana balzata agli onori della cronaca rosa per un flirt estivo con Flavio Briatore. La sua partecipazione influirà sicuramente sugli equilibri della casa. Megan è dotata di una bellezza prorompente in grado di far girare la testa a Francesco Monte e soci.