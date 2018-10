"X Factor" rimpiazza Asia Argento, è l'ex Morgan il nuovo giudice

Morgan torna a "X Factor". Sarà l’ex compagno di Asia Argento a prendere il posto dell’attrice nella giuria del talent show di SkyUno. A dare l’anticipazione è il sito "Tv Blog" che conferma un’indiscrezione circolata già qualche settimana fa. Per l’istrionico cantante, che ha una figlia con l'attrice, si tratta di un ritorno essendo già stato giudice del programma.

Dunque il passaggio del testimone avviene in famiglia: ai live, in onda da giovedì 25 ottobre, ci sarà Morgan. Una batosta per Asia Argento che, apprezzata sui social come giudice nelle prime puntate registrate, domenica scorsa a “Non è l’Arena” di Massimo Giletti aveva lanciato un appello alla produzione per riavere il suo posto dopo lo scandalo sessuale che l'ha travolta.