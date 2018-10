Tra Battista e Merola volano insulti. E il comico piange

La seconda puntata del Grande Fratello Vip ha scatenato la guerra tra Valerio Merola e Maurizio Battista. Lo storico Merolone ha detto al comico di Colorado: “Da oggi sei un uomo morto”.

In confessionale, Valerio Merola ha espresso disappunto e dispiacere per la nomination di Maurizio Battista: “Non me l’aspettavo, mi ha coinvolto in una serie di solidarietà anagrafica, lavorativa e personale e invece era tutto finto. Credo nella fratellanza, nell’amicizia, nei rapporti umani e invece mi ha tradito. Non ha un animo nobile”. Più tardi, seduto al tavolo della caverna. non gliel’ha mandate a dire: “Per me da adesso sei un uomo morto non per la nomination in sé, ma per il gesto, hai fatto un gesto di m***a”, Battista ha replicato con un ghigno: “Questo è il gioco e ci devi stare. Non esagerare con le parole”. E l’altro: “Sì invece perché della mia amicizia non te ne frega un c**zo”. Più tardi, Battista ha provato a confidarsi con Enrico Silvestrin (che aveva criticato a inizio puntata, nda): “Questo reality non fa per me” e si è messo a piangere. Il comico si considera troppo puro, fragile e sensibile per un gioco del genere.