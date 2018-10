Grande Fratello Vip, caos nomination. Fuori Lisa Fusco, al televoto...

Lisa Fusco è la prima eliminata della seconda puntata del Grande Fratello Vip 3, mentre in nomination questa settimana ci sono Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo (non espulso per la frase choc sulla donna) e Jane Alexander. Lory Del Santo, colpita dalla perdita del figlio 19enne Loren ad agosto, è entrata nella casa più spiata d’Italia ma l’accoglienza è stata tiepida. Spettacolarizzare il suo dolore non è bastato a salvare la puntata deludente per contenuti, argomenti (mal)trattati e lunghezza. Chiudere all’1.35 di notte denota amore per l’Auditel e mancanza di rispetto verso i telespettatori: “tengono tutti famiglia” e alle sei devono andare a lavorare. Sul serio.

“Cavernicola”

Ilary Blasi è la regina dei social per trucco e parrucco: è dai tempi di “Balalika” che sarta e parrucchiere andrebbero deportati in Papua Nuova Guinea. Vestito maculato uguale alle pezze dei cavernicoli, capelli biondi lisci effetto piastra usurata, contouring del viso marcato come fosse l’immaginina delle istruzioni dietro l’apposita pochette. Internet parte di Photoshop, ricorda un po’ il Ken umano e un po’ Amanda Lear. La Divina Commedia dei reality, la trilogia del Signore degli Anelli degli show vip inizia con l’annuncio che Lory Del Santo spiegherà la sua scelta di esporre il recente dolore all’occhio vorace delle telecamere.

“Signorini e la pietra filosofale”

Alfonso Signorini ha chiesto e ottenuto più spazio. Interviene per tutta la serata. Memorabile il primo sermone: “Concorrenti è colpa vostra se siete 10 in nomination, siete responsabili delle vostre scelte, la nomination è un momento serio, importantissimo, dovete pensarci di più”. Quelli si guardano spaesati come a dire: “Ma che sta a dì?!”. Pensavano di essere al GF e si sono ritrovati all’esame di laurea. Dieci concorrenti in nomination è record nella storia del reality e la Blasi lo rivendica orgogliosa. Chiede ai nominati, misteriosamente schierati fuori dalla casa al freddo, chi vorrebbero uscisse e la maggior parte sceglie Elia, ex velino che riderebbe (indisponente secondo i coinquilini) anche se gli strappassero i denti senza anestesia. Lisa Fusco rompe la noia: “Nomino Giana Alessandra”. Per chi parla inglese livello principiante grazie ai DVD De Agostini: Jane Alexander. Quando i nominati rientrano nel loft, il commento è unanime: “Quanto eravate belli con quelle luci, sembravate dei modelli”. Di persona sono un’insalata di cozze e vongole?

“Se lo dice Duca George…”

Il meccanismo del GFVip inizia a stancare: in settimana creano contrasti o amorevoli finte love story e lunedì in puntata se ne parla. Era meglio quando li buttavano in piscina e scrutavano lati B e pettorali. La prima lite si consuma tra la marchesa Del Decco D’Aragona ed Eleonora Giorgi, rea di aver ammirato la bellezza di Francesco Monte e Stefano Sala. La marchesa specifica: “Mi hanno messo tristezza i suoi commenti perché pensavo fosse più protettiva e calmasse i giovani”, l’attrice cela un vaffa con una contrattura alle labbra che vorrebbe essere un sorriso: “Non sono una signora, sono una hippy e mi diverto pazzamente. E’ stata la settimana più divertente della mia vita”, “Non c’è altro da aggiungere” chiosa la marchesa avvalorando le sue parole con il fatto che Duca George, cane di pezza spelacchiato, sia d’accordo con lei.

“Houston non ti sentiamo”

Preso in ostaggio il telespettatore, c’è da riempire il palinsesto fino alla rassegna stampa di Canale 5. I nominati vengono divisi in due gruppi, il collegamento con la “mistery room” non funziona nemmeno a pagarlo e pensare che c’è da dire a Jane Alexander, Uolter Nudo detto il Guru, Stefano Sala e qualcun altro, cioè la nube rarefatta Martina Hamdy, che sono salvi. Nella stanza dei super led invece c’è il primo addio. Elia è il primo a salvarsi in barba alle critiche dei coinquilini e pertanto prevediamo profondi ripensamenti tra le cime sedute sui divanetti. Ancora una volta a tenere in piedi la messa di Natale, senza che sia Natale, è Lisa Fusco addobbata con la bandiera italiana: “Vorrei rimanerci un po’ di più, non dico in eterno…” e la Blasi per niente simpatica: “Embè me lo auguro”. La subrettina ci teneva a riaccendere la popolarità su se stessa, ma esce con il 33% dei voti. Le bimbe di Giulia De Lellis non hanno dimenticato. Lei commenta: “con a’ ciorda cche ttengo”. Tradotto: “corpi di mille balene, è a conoscenza del mio animo il fatto di essere una donna non baciata da regali auspici”.

“Fobie random”

L’omofobia andrebbe trattata nelle sedi opportune e con serietà e invece, sempre più spesso, è un argomento distorto, stropicciato, allargato a piacimento per far breccia nell'audience. Alfonso Signorini è fuori binario: ritiene che non sia giusto parlare delle frasi omofobe di Enrico Silvestrin perché è un episodio avvenuto prima di entrare in casa. Il vj prova a difendersi, ma Ivan Cattaneo in modalità Malgioglio, gli fa la paternale. Signorini si desta: “Parli proprio tu che hai detto che una donna violentata è desiderata?! Taci”. L’opinionista ha deciso di difendere a ogni costo Silvestrin per la battuta sui cani con la pettorina rosa da ricc***ni e sbrana Lisa Fusco, colpevole di aver mandato sua sorella a “Pomeriggio Cinque” da Barbara d’Urso. La napoletana è stordita dalle accuse come un anno fa lo era Giulia De Lellis: “Ma mo’ io che ne saccio perché mia sorella era lì?!”. La buriana sembra passata quando “peso piombo” Silvestrin piange a scoppio ritardato per le considerazioni sul suo conto: “Mi spiace per l’accanimento in contumacia. Ho sbagliato e chiesto scusa. Ora devo raccogliere con il cucchiaino i miei pezzi. Preferivo la squalifica a un processo sommario”. Visceralmente poco credibile: fa televisione da anni e non sa quanto i meccanismi possano essere affettatrici e tritatutto degni di Mediaset shopping. La Blasi chiede un sorriso a Silvestrin, ma lo strappa lei con “quando ci siamo incontrati, mi DISSI che eri preoccupato”. Olè.

“Il silenzio è d’oro”

Alle 22.30 fa il suo ingresso Lory Del Santo che spiega alla Blasi e Signorini i motivi che l’hanno spinta a entrare nella casa del GF nonostante non abbia ancora elaborato il lutto per il suicidio del figlio Loren affetto da anedonia. “Sono per metà luce e per metà buio, ma ho tanta luce ancora da dare. E’ successo che ho passato tanti giorni da sola e pensavo troppo. Stavo male e pensavo ‘se non lo saprà mai nessuno io potrò uscire ed essere me stessa’. Ma gli altri se ne accorgevano, mentivo continuamente e così mi sono detta: basta devo affrontare la vita. Entro al GF per cercare una medicina diversa. Siamo tutti delle meteore che fanno un percorso e dobbiamo emanare luce”. Signorini conclude con “Illuminaci, illuminaci”. Sembra uno sfottò. Ilary Blasi ha il buon gusto di tacere il più possibile su una vicenda divisiva ma scivola quando le ricorda che “non ci saranno sconti” e quella: “Beh non mi pare di averne mai avuti nella mia vita”. Che Lory Del Santo sia una gieffina uguale a tutti gli altri è una bugia grande quanto le labbra della Blasi perché dal momento che ha varcato la soglia, gli equilibri della casa sono inevitabilmente cambiati. Ivan Cattaneo le dice che non l’avrebbe mai fatto, Eleonora Giorgi è dubbiosa, ma pronta a tenderle una mano, la marchesa D’Aragona e Maurizio Battista sono contrari, Valerio Merola e Jane Alexander possibilisti. Per lo chef Mainardi, Lory “ha avuto le pa**e”. Senza esprimere giudizi sulla decisione di una donna di spettacolo, schiacciata dalla sofferenza, c’è da interrogarsi sul via libera di Mediaset: un concentrato di cinismo che potrebbe rivelarsi un autogol. “Non cerca ascolti” garantisce Alfonso Signorini: lei no, ma la produzione?

“Giulia, parla come mangi”

La Gialappa’s Band rianima il telespettatore con una clip sulla modestia di Valerione Merolone che si vanta di aver trascorso la vita tra auto di lusso, niente libri, case al mare e fogli di giornale e una clip sullo strampalato modo di parlare di Giulia Salemi. Più che fare l’influencer dovrebbe farsi “influnciare” dal dizionario d’italiano Devoto-Oli, anche edizione junior. Per ora lei si esprime così: good vibes, caf, gap, plus, british bitch, top cool, mega wow, mix and amtch, flex, flesha, biribao, sei simpa e power nella sue declinazioni: mega power, power easy, power plus. Un fumetto di Topolino.

“La ship power”

Anche la storiella morta in culla tra Francesco Monte e Giulia Salemi è stata confezionata durante la settimana senza sommo gaudio di Maurizio Battista intenzionato a non lasciare la scena ai tronisti. La Salemi e Monte, bello quanto amorfo e incolore caratterialmente (le sue strategie sono sgamabilissime), sono chiamati in confessionale per i 5 minuti di celebrità sul niente. In settimana lui gliel’ha fatto credere, lei ci ha creduto, lui le ha detto che ha creduto sbagliato, lei ha smesso di crederci. Friendzone.

“Nomination al peperoncino”

La Blasi scambia i gruppi: quello della caverna nella casa di lusso e viceversa. Alle 00.20 iniziano le nomination e con esse la speranza di andare a dormire. Macché: la Blasi è piena, sogna il suo pigiama a cipolla, però deve continuare e si leva i tacchi. Giulia Salemi nomina Elia “dice la cosa sbagliata al momento sbagliato”, Valerio Merola sceglie Benedetta Mazza “non si è interessata a me”, la marchesa nomina Merola “ha scambiato la casa per un 5 stelle lusso, restiamo pappa e ciccia adorato” (Valerione però la fulmina), Fabio Basile sceglie la marchesa “perché mi ha detto che sono maleducato”, le Donatella citano la d’Urso “col cuore” e nominano Stefano Sala, Jane Alexander sceglie Francesco Monte perché non uscirà mai, Martina nomina Jane perché l’ha vista già sofferente, Francesco va su Ivan “ha cercato di farmi passare per quello che non sono”. Walter Nudo, ribattezzato Uolter Guru per le sue tesi sulla forza e complessità dell’Universo e sull’utilità dell’idrocolonterapia, fa partire uno sputacchione a favore di telecamera, non si ricorda chi deve nominare perché è tardi e gli è venuta la pennica e alla fine manda al televoto le gemelle Provvedi. A rischio eliminazione: Valerio Merola, Elia Fongaro, Ivan Cattaneo e Jane Alexander.

“Lisa dagli occhi blu”

L’uscita della soubrette tascabile è un vero peccato. In un programma trash ci vogliono personaggi come lei e non come Battista, saccente più che divertente. Lisa Fusco ha il bussolotto con il biglietto di ritorno, ma ammette: “Sono sfortunata non vinco neppure alla tombola di Natale”. Resta in studio. In effetti, se piovesse iella, la prenderebbe pure con l’ombrello. E’ convinta che la sua eliminazione sia opera delle bimbe di Giulia “che non dimenticano e non perdonano” e ci regala la spaccata senza braccio ingessato.

“La resistenza delle donne allo sciocchezzaio umano”

La schifosissima frase di Ivan Cattaneo sulle donne “se stuprate si sentono desiderate” viene affrontata durante la sua nomination in confessionale quasi all’1 e 20 di notte quando perfino Marzullo è andato a dormire. Una vergogna. Cattaneo doveva essere squalificato in prime time. Il tutto viene liquidato da Signorini con “si è espresso male, era una battuta”, mentre la Blasi si dissocia: “Da donna devo dirti che il desiderio e lo stupro sono due cose diverse. Il cantante, truccato con la cenere del carbone dell’Isola dei Famosi, simile a Jack Sparrow dopo un centinaio di birre e intento a farsi la cura canalare ai denti per tutta la serata, era già stato avvertito dell’indignazione che aveva suscitato tra il pubblico altrimenti non si spiega la frase: “Ci sono rimasto malissimo, non potete pensare che io pensi veramente una cosa del genere, sono stato frainteso, probabilmente ero fatto di crack, le donne mi conoscono”. Uguale alla storiella “ho molti amici gay” per giustificarsi dall’omofobia. Mediaset ed Endemol non hanno preso alcun provvedimento, ci penseranno i telespettatori con il voto.

Se la noia della prima puntata si poteva giustificare con la rigidità del format, la monotonia e il tedio della seconda è meno accettabile. Il GF è intrattenimento trash, se manca quest’elemento c’è un problema.